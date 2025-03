Google Pixel 9a: l’attesa è finita, ecco tutte le novità

Con l’annuncio ufficiale ormai prossimo, il Google Pixel 9a è pronto a entrare in scena con una carica di aspettative. Le ultime anticipazioni, diffuse grazie a Evan Blass su X, hanno svelato il design definitivo e diverse caratteristiche tecniche. Il dispositivo si distingue per un look elegante e funzionale, presentando quattro colorazioni: Obsidian, Porcelain, Peony e Iris. Ma è il retro a conquistare, con un modulo fotografico a filo che segna una differenza significativa rispetto ai modelli precedenti. Questo cambiamento estetico, con il modulo che si fonde perfettamente con la scocca, offre un aspetto più sofisticato rispetto alla Camera Bar vista sui Google Pixel 8.

Prestazioni da urlo

Cos’altro possiamo aspettarci da questo nuovo dispositivo? A livello di prestazioni, il Pixel 9a non delude. Il cuore del dispositivo è il potente Google Tensor G4, accompagnato dal chip di sicurezza Titan M2. Il display da 6,3 pollici OLED promette una visione impeccabile, con una risoluzione di 2424×1080 e un refresh rate che arriva fino a 120Hz. Perfetto per chi cerca una visione fluida e dettagliata. E per quanto riguarda la protezione? Il Google Pixel 9a ha ottenuto la certificazione IP68, il che significa resistenza a polvere e acqua. Sicurezza e prestazioni sembrano andare di pari passo. Il sistema operativo Android 15 non solo offre nuove funzionalità, ma si integra perfettamente con le capacità AI del dispositivo. Saranno garantiti 7 anni di aggiornamenti software, una mossa che dimostra l’impegno di Google nell’offrire una lunga durata. Tra le funzioni più interessanti, c’è sicuramente il sistema di protezione anti-furto basato sull’AI, una novità che farà la differenza in termini di sicurezza.

La fotocamera del Google Pixel 9a: scatti da professionista

Nonostante il design cambi, è, come anticipato, la fotocamera a essere al centro dell’attenzione. Il Google Pixel 9a possiede una fotocamera principale da 48MP (Samsung ISOCELL GN8) e una ultra grandangolare da 13MP. La qualità delle immagini promette di essere stupefacente. Alla potenza delle lenti si unisce infatti la tecnologia AI che ottimizza ogni scatto. La registrazione video, inoltre, arriva fino a 240 fps in 1080p. Il modello risulta dunque perfetto per chi ama catturare i dettagli dei momenti più dinamici.

La batteria da 5100mAh non è da sottovalutare, con la possibilità di ricarica wireless. Quante ore di utilizzo ci permetterà di godere senza preoccuparci della carica? A quanto sembra parecchie. Un altro punto a favore per il modello Google. Con l’arrivo della certificazione FCC, il Pixel 9a è ormai dietro l’angolo. Non ci resta che attendere con impazienza il debutto ufficiale, che potrebbe avvenire già alla fine di questo mese.