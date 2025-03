HONOR Magic V2 Flip in arrivo: ecco cosa sappiamo finora

HONOR si prepara a lanciare una valanga di nuovi dispositivi sul mercato cinese, e tra questi spicca il tanto atteso Magic V2 Flip. Anche se l’azienda non ha ancora svelato tutti i dettagli, nelle ultime ore un noto informatore ha rivelato qualche indiscrezione interessante sulle specifiche tecniche e sulla possibile data di uscita. Se sei curioso di sapere cosa ci aspetta, ecco tutto quello che è trapelato finora.

Trapelano dettagli sul Magic V2 Flip

Secondo Digital Chat Station, che ha condiviso le sue informazioni su Weibo, il Magic V2 Flip sarà dotato di un display interno LTPO. Le dimensioni esatte non sono ancora note, ma potrebbe avvicinarsi agli 8 pollici, un bel salto rispetto al precedente modello che montava un pannello LTPO OLED da 6,8 pollici. Inoltre, sembra che HONOR voglia mantenere il lettore di impronte digitali laterale, una scelta comoda per chi preferisce uno sblocco rapido senza dover usare il display.

La vera novità, però, è sotto la scocca: a quanto pare, il Magic V2 Flip sarà alimentato dal potentissimo Snapdragon 8 Gen 3, un enorme passo avanti rispetto al vecchio Snapdragon 8+ Gen 1. Questo significa prestazioni migliori, maggiore efficienza energetica e un’esperienza d’uso ancora più fluida. Anche il comparto fotografico si preannuncia interessante, con un sensore teleobiettivo da 50 megapixel che promette scatti di qualità e maggiore versatilità negli ingrandimenti.

Per quanto riguarda l’uscita, le indiscrezioni puntano al mese di giugno, in contemporanea con altri nuovi prodotti HONOR come il Magic V4. Insomma, se sei un fan degli smartphone pieghevoli, il 2025 potrebbe portarti più di una sorpresa.

Ovviamente, parliamo ancora di voci di corridoio, quindi è sempre meglio prendere queste informazioni con le pinze. HONOR non ha ancora confermato nulla di ufficiale, ma considerando il fermento attorno a questi nuovi dispositivi, è probabile che non dovremo aspettare troppo a lungo per saperne di più. Non resta che attendere gli annunci ufficiali e scoprire se questo Magic V2 Flip sarà davvero all’altezza delle aspettative!