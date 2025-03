Starship esplode in volo: fallisce il nuovo tentativo di SpaceX

Brutte notizie su SpaceX che, per la seconda volta, non riesce a portare a termine il test di volo del razzo che si contraddistingue per potenza e grandezza, noto con il nome di Starship. Una delusione, dunque, per un tentativo che vede nuovamente svanire il desiderio di un successo.

Il tentativo di lancio è stato effettuato dopo la mezzanotte, momenti in cui lo Starship di SpaceX ha perso il controllo e si è successivamente disintegrato. Non a caso, nonostante inizialmente il razzo abbia intrapreso un’ascesa normale, nei successivi minuti al decollo a causa di problematiche ai motori ha perso completamente il controllo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Starship: tentativo fallito per il razzo di SpaceX

Niente da fare con il nuovo tentativo di effettuare il lancio dello Starship. La navicella di SpaceX è esplosa in volo durante il test di lancio causando la caduta di detriti.

Secondo quanto diffuso, infatti, l’Amministrazione Federale dell’Aviazione avrebbe decido tempestivamente di sospendere i voli in alcuni aeroporti della Florida al fine di evitare incidenti e spiacevoli conseguenze.

Come anticipato, nonostante un inizio apparentemente positivo in cui tutto sembrava procedere per il verso giusto, niente è andato come si sperava. Al minuto 8:09, infatti, la diretta di SpaceX mostra chiaramente la perdita di diversi motori Raptor con lo Starship che a girare su sè stesso perdendo completamente il controllo. Una perdita di controllo che è terminata con il disintegrarsi della navicella nei cieli delle Bahamas e della Repubblica Dominicana.

Un’ennesima delusione, dunque, per l’azienda di Elon Musk che vede fallire ancora una volta l’importante tentativo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti alle prossime decisioni in merito ai lanci di SpaceX che saranno effettuati. Sarà la volta buona per il prossimo tentativo? Staremo a vedere se il razzo Starship riuscirà nel suo intento.