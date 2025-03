Alpine A390, ultimi test prima del debutto ufficiale

Continua ad essere alta l’attenzione per la nuova Alpine A390 che sarà il suo debutto nel corso dei prossimi mesi. Una debutto che il costruttore automobilistico francese ha deciso di fissare per maggio 2025 contribuendo, dunque, ad aumentare l’attesa per gli utenti che non vedono l’ora di poterla vedere da vicino.

Nel frattempo, però, Alpine sta cercando di soddisfare gli utenti condividendo alcune immagini che mostrano i dettagli della nuova fastback elettrica. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità di cui siamo venuti a conoscenza grazie alle nuove foto diffuse.

Alpine A390: manca poco al debutto ufficiale

Un debutto ufficiale del tutto atteso quello della nuova fastback elettrica A390 della casa automobilistica Alpine. Attirano particolarmente l’attenzione le nuove immagini diffuse che vedono come protagonista una vettura che appare ancora camuffata con pellicole che nascondono i dettagli della carrozzeria.

Quel che risulta evidente, dalle immagini, è che la A390 sta attualmente effettuando alcuni importanti test a cui il costruttore ha deciso di sottoporla per perfezionare alcuni dettagli relativi al funzionamento e all’efficienza delle batterie. Non a caso, la Alpine è in fase di test invernali sulle strade svedesi. Strade in cui le temperature sono molto rigide e consentono alla casa costruttrice di testarla anche in situazioni più complesse.

Un posto perfetto dunque per poter effettuare dei test sulle tecnologie che contraddistingueranno questo nuovo modello, come il sistema con tre motori elettrici e le cinque modalità di guida di cui dispone. Inutile ribadire che l’obiettivo della casa automobilistica sia quello di portare su strada un veicolo in grado di offrire agli utenti il meglio dell’esperienza di guida. Secondo quanto diffuso dall’azienda la A390 offrirà 5 posti all’interno dell’abitacolo, mentre le foto mostrano la presenza di una nuova firma luminosa, ispirata al concept A390_β e richiami alla Alpenglow. La versione di serie sarà lunga 4.615 mm, larga 1.885 mm e alta 1.532 mm.

Non ci resta dunque che attendere la data del 27 maggio per scoprire tutti i dettagli della Alpine A390, giorno in cui il costruttore farà vedere al mondo intero la sua nuova vettura.