Fortnite e la sorpresa di Whatsapp: l’immagine che ha acceso il web

Una semplice immagine pubblicata su Reddit ha fatto il giro del web in poche ore. Tre personaggi di Fortnite, vestiti nei toni del verde, del bianco e del grigio, hanno attirato l’attenzione della community per una somiglianza curiosa. Ricordano infatti i colori di Whatsapp, l’app di messaggistica più usata al mondo. La foto ha generato un’ondata di commenti e ipotesi. Portando molti a chiedersi se Epic Games abbia in serbo una collaborazione ufficiale con la celebre applicazione.

Skin personalizzate o un’anticipazione? Il dibattito è aperto, WhatsApp si o no?

L’idea che una squadra con queste tonalità possa essere un omaggio a Whatsapp ha subito scatenato la fantasia degli utenti. Alcuni li hanno soprannominati “Whatsapp Man e i suoi Whatsappalleati”. Mentre altri hanno preferito paragoni più insoliti, come quello con Lanterna Verde o persino con i Power Rangers. La possibilità che si tratti di un semplice caso non ha fermato il tam-tam sui social. Su cui ormai l’immagine continua a essere condivisa e discussa.

Non è la prima volta che i giocatori di Fortnite si divertono a creare squadre con colori coordinati, sfruttando le numerose skin disponibili nel gioco. Ma questa volta la combinazione cromatica ha scatenato speculazioni su un possibile crossover tra Epic Games e Whatsapp. Al momento non ci sono conferme ufficiali. Ma il pubblico, come detto, non smette di fantasticare su una possibile skin dedicata all’app di messaggistica.

Qualcuno ha ricordato come, in passato, mod amatoriali abbiano portato personaggi inediti dentro altri giochi. Come il caso di “Capitan Whatsapp” in Marvel Rivals. Ad ogni modo, nel mondo di Fortnite, non è necessaria alcuna modifica. Basta saper scegliere le giuste combinazioni di skin per ottenere effetti sorprendenti. La viralità dell’immagine dimostra ancora una volta quanto la community del gioco sia creativa e pronta a cogliere ogni dettaglio.

Se davvero un giorno Whatsapp dovesse entrare ufficialmente nel mondo di Fortnite, i giocatori potrebbero aspettarsi non solo skin dedicate, ma anche emote e oggetti esclusivi. Per ora, però, la squadra in verde continua a essere solo un divertente mistero.