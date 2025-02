Alpine A390, debutto mondiale fissato al 27 maggio 2025

Manca ancora un po’ alla data scelta dalla casa automobilistica Alpine per presentare al mondo intero la sua A390, fastback sportiva completamente elettrica creata curando al massimo i dettagli che uniscono eleganza e prestazioni eccellenti.

In attesa dell’anteprima mondiale, fissata per il 27 maggio 2025 a Dieppe, luogo in cui il costruttore ha anche deciso di produrre la vettura, Alpine ha deciso di svelare una foto della futura A390 attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di quattro ruote. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Alpine A390: anteprima mondiale a maggio

Il 27 maggio 2025 sarà un giorno del tutto importante per il marchio automobilistico francese poiché presenterà finalmente in anteprima mondiale la sua fastback completamente elettrica. Non a caso, infatti, la A390 è stata progettata combinando eccellenti prestazioni elettriche con una carrozzeria fastback che non passa certamente inosservata grazie a eleganza e aerodinamica.

Le recenti immagini spia diffuse sul web mostravano ancora una vettura ancora camuffata in fase di test invernali sulle strade del Nord Europa. Test indispensabili per poter testare tutte le potenzialità del A390 anche a temperatura più estreme soprattutto per quel che riguarda la batteria. Ad attirare l’attenzione, nonostante la presenza del camouflage, le linee che contraddistinguono il modello di produzione.

In merito alla meccanica, sappiamo che la versione top di gamma ospiterà tre motori elettrici: uno sull’asse anteriore e due su quello posteriore. Tutto per poter offrire il meglio dell’esperienza di guida grazie a prestazioni elevate. Secondo quanto diffuso, il sistema di trazione integrale utilizzerà la tecnologia Active Torque Vectoring di Alpine al fine di garantire anche una guida dinamica.

Non ci resta che aspettare il tanto atteso evento fissato per il 27 maggio 2025 nella città simbolo del marchio francese e sede della Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. La Alpine A390 si prepara a conquistare utenti che sono in certa di una guida ricca di emozioni.