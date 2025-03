1Mobile: Internet senza preoccupazioni con questa super offerta

Al giorno d’oggi, avere a disposizione una promo sul proprio numero di cellulare che ci garantisca tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e soddisfacente è assolutamente indispensabile, i nostri smartphone infatti ci permettono di godere di tutte le loro funzionalità, ma solo se siamo in possesso di un’offerta all’altezza, fortunatamente in Italia il mercato della telefonia garantisce cataloghi di offerte davvero ricchi e variegati che ci permettono di scegliere l’offerta più adatta alle nostre esigenze e necessità, soprattutto dal punto di vista economico.

Se siete in cerca di un’offerta in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze, dunque sicuramente un provider da prendere in considerazione è l’operatore virtuale 1Mobile, quest’ultimo sfrutta la rete Vodafone e garantisce delle prestazioni davvero di ottimo livello con offerte interessanti caratterizzate da un prezzo di accesso decisamente conveniente, oggi vi descriviamo un’offerta che garantisce anche la connessione 5G attiva di default e caratteristiche davvero di ottimo livello, scopriamo insieme di cosa si tratta.

1Mobile e tantissimi giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati con connettività 5G con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS verso tutti, il prezzo risulta davvero la killer feature di quest’offerta, nello specifico il primo mese vi costerà solamente cinque euro e poi inizierete a pagare 7,99 € al mese a partire dal secondo, il costo di attivazione che include anche quello della Sim è di cinque euro però potrete godere della portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di vincolo o costo accessorio.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore tinto di rosso per poi procedere all’attivazione direttamente dalla pagina online dell’offerta, in pochi semplici clic potrete poi attivare il tutto mantenendo il vostro numero di telefono di partenza.