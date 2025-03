Iliad, offerte marzo 2025: le Top 250 e 300 costano poco e regalano il 5G

La certezza al giorno d’oggi quando si sta per scegliere un nuovo gestore è quella di dover dare uno sguardo alle offerte di Iliad. Il provider che è diventato ormai un punto cardine della telefonia in Italia, sta dimostrando di avere ancora una volta le soluzioni giuste per risparmiare avendo il massimo. Ci sono attualmente diverse scelte da poter intraprendere sul suo sito ufficiale, dove campeggia il risparmio insieme alla qualità e alla quantità dei contenuti.

Iliad continua a proporre offerte con tantissimi giga in 5G a un prezzo fisso e senza sorprese. Fino al 6 marzo 2025, chi desidera una nuova SIM o vuole cambiare offerta all’interno dello stesso operatore, può scegliere tra due piani particolarmente convenienti:

Iliad TOP 250 : 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese ;

: 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a ; Iliad TOP 300: 300 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese.

Entrambe le offerte garantiscono lo stesso prezzo per sempre, senza rimodulazioni future.

Le promo di Iliad sono per tutti, ma davvero!

Queste promozioni sono disponibili per tutti i nuovi clienti, che possono attivarle sia con una nuova SIM che portando il proprio numero in Iliad.

Anche chi è già cliente può passare a una di queste offerte, ma solo se il piano attuale ha un costo inferiore a quello della tariffa scelta. Ad esempio:

TOP 250 può essere attivata dai clienti Iliad con un’offerta inferiore a 9,99€;

TOP 300 è disponibile per chi ha un piano attuale che costa meno di 11,99€.

Ci sono più motivi per scegliere Iliad

Le offerte Iliad non hanno vincoli né costi nascosti, includono chiamate e messaggi senza limiti e permettono di navigare in 5G senza costi extra, dove disponibile. Inoltre, il prezzo è garantito per sempre, senza aumenti nel tempo.

L’attivazione può essere fatta online sul sito ufficiale, nei negozi Iliad o tramite le Simbox presenti nei centri commerciali.

Chi è interessato deve affrettarsi: le offerte Iliad TOP 250 e TOP 300 resteranno disponibili solo fino al 6 marzo 2025.