Robot aspirapolvere iRobot Roomba: lo sconto di 200 euro su AMAZON è FOLLE

Nuova promozione imperdibile su Amazon che permette agli utenti di acquistare un robot aspirapolvere iRobot Roomba raggiungendo il massimo livello di risparmio possibile, uno dei prezzi migliori in circolazione che innalza nuovamente il livello qualitativo degli sconti che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione dei singoli utenti che oggi vogliono acquistare da casa.

Il modello che attualmente potete avere a disposizione è l’iRobot Roomba Combo i5, un robot aspirapolvere con funzione lavapavimenti, che presenta tante altre funzionalità molto interessanti, come la mappatura intelligente, la connessione WiFi, è infatti controllabile tramite l’ausilio della propria voce o tramite l’applicazione disponibile sia per Android che iOS, per poi arrivare al rilevamento ostacoli avanzato, con sistema di pulizia che si affida a 2 spazzole in gomma multi-superficie presenti nella parte inferiore del prodotto stesso.

Robot aspirapolvere: la promozione su iRobot è imperdibile

Il prezzo consigliato di questo prodotto è comunque sufficientemente elevato, un dispositivo che raggiunge una spesa di 449 euro di listino, ma che allo stesso tempo il consumatore oggi si ritrova a poter vedere scontata del 42%, per arrivare ad un valore finale che corrisponde solamente a 259 euro. L’ordine può essere completato subito qui.

Dimensionalmente il prodotto non raggiunge livelli superiori al normale, con 34,2 x 34 centimetri di diametro, sostanzialmente ha forma circolare, con uno spessore di 9,3 centimetri, il tutto con un peso di 3,18kg. Il funzionamento è garantito dalle batterie agli ioni di litio, con una autonomia sufficientemente elevata, tanto da riuscire a pulire in scioltezza anche per circa 120 minuti, prima di dover ricorrere al collegamento alla base di ricarica stessa. La presenza dell’applicazione mobile dedicata rappresenta sicuramente un plus da non sottovalutare.