Xiaomi e il modulo fotografico magnetico: rivoluzione o esperimento?

Xiaomi ha sorpreso il pubblico del Mobile World Congress 2025. In che modo ? Presentando un dispositivo fuori dagli schemi. Oltre ai nuovi modelli Xiaomi15 e Xiaomi15Ultra, l’azienda cinese ha mostrato un concept phone dotato di un innovativo modulo fotografico magnetico rimovibile. Questa soluzione è stata denominata “Xiaomi Modular Optical System“. Essa punta a ridefinire il rapporto tra smartphone e fotografia, offrendo maggiore flessibilità agli utenti.

Xiaomi: solo un’idea o arriverà davvero sul mercato?

Il cuore del progetto è un anello magnetico posizionato sul retro del dispositivo. Il quale consente di agganciare un modulo esterno con un sensore più grande e un obiettivo zoom. La configurazione presentata include un sensore 4/3 e un’ottica f/1.4 con lunghezza focale equivalente a 35mm. Tale tecnologia consente di ottenere una qualità fotografica superiore, avvicinando l’esperienza d’uso a quella di una vera fotocamera. Quando il modulo non è necessario, può essere facilmente rimosso e riposto. In modo da rendere lo smartphone più leggero e pratico per l’uso quotidiano.

Nonostante la modularità, il concept phone mantiene un set standard di fotocamere integrate, per garantire un utilizzo immediato anche senza il modulo aggiuntivo. La connessione tra l’obiettivo esterno e il telefono avviene tramite due pin. I quali assicurano un collegamento istantaneo denominato “Laserlink”. Questa tecnologia consente di utilizzare il modulo senza necessità di configurazioni manuali, rendendo il passaggio tra le diverse modalità d’uso rapido e intuitivo.

Anche se l’idea ha suscitato grande curiosità, Xiaomi ha chiarito che questo dispositivo non sarà disponibile per i consumatori, almeno per ora. Poiché si tratta solo di un prototipo sperimentale sviluppato per testare nuove soluzioni nel campo della fotografia mobile. L’azienda infatti ne ha prodotto soltanto tra i 10 e i 20 esemplari, destinati a test e dimostrazioni interne. Di conseguenza qualora dovesse diventare un prodotto commerciale, potrebbe subire importanti modifiche estetiche e funzionali.

L’idea di smartphone modulari non è nuova. Già in passato, aziende come Sony hanno tentato strade simili. Senza però ottenere un grande successo commerciale. Resta da vedere se Xiaomi riuscirà a trasformare questo esperimento in un prodotto concreto. Oppure se si tratterà solo di un esercizio tecnologico destinato a rimanere sulla carta.