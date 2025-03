Sony: Xperia si prepara all’arrivo di un nuovo smartphone?

Il mercato degli smartphone ha visto un’evoluzione sempre più rapida. Ciò con pochi marchi dominanti e una competizione feroce. Tra quest’ultimi, Sony ha faticato a mantenere una posizione rilevante con la sua gamma Xperia. Il problema principale della linea sembra risiedere in una strategia commerciale poco incisiva. Insieme ad un posizionamento di mercato non del tutto chiaro. I dispositivi Sony vantano tecnologie all’avanguardia, come display OLED 4K, sensori fotografici avanzati e un’interfaccia utente vicina ad Android stock. Eppure, il loro prezzo elevato e una distribuzione limitata hanno ridotto il loro appeal rispetto a concorrenti.

Sony: novità in arrivo per il settore smartphone

Secondo i dati dello scorso anno, l’azienda ha venduto 3,5 milioni di dispositivi. Con un fatturato di 2,5miliardi di dollari. Tali numeri non sono particolarmente disastrosi. Eppure, non sono sufficienti per garantire una crescita stabile e sostenibile nel settore. A tal proposito, la gamma Xperia ha subito un ridimensionamento importante. Ciò passando da sette modelli rilasciati nel 2021 a soli due nel 2023. Ciò ha alimentato speculazioni sulla possibile chiusura della divisione smartphone.

Eppure, alcune indiscrezioni suggeriscono che Sony non sia ancora pronta ad abbandonare il mercato. Secondo il noto leaker Ricciolo, nel 2025 Sony rilascerà almeno un nuovo modello. Si tratterebbe del nuovo Xperia 1 VII. Confermando così la volontà di mantenere attiva la linea, anche se con un portafoglio prodotti più limitato. La fascia media, rappresentata dalla serie Xperia 10, appare invece sempre più a rischio di dismissione.

Riguardo il nuovo dispositivo, il modello 1 VII dovrebbe introdurre miglioramenti importanti per il comparto fotografico. Ciò adottando la tecnologia Exmor T su tutti e tre i sensori posteriori. Tale innovazione intende migliorare la qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione e a ridurre il rumore. Resta da vedere se tali innovazioni saranno sufficienti a invertire la tendenza negativa. Se le vendite dell’Xperia 1 VII non dovessero raggiungere le aspettative, Sony potrebbe decidere di abbandonare davvero il settore smartphone.