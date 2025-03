Xbox Game Pass, ecco i giochi in arrivo a marzo

Giusto qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’imminente addio di alcuni videogiochi dal catalogo di Xbox Game Pass. Questo è dovuto al fatto che il colosso americano Microsoft sta per aggiornare proprio questo fantastico catalogo, introducendo numerosi videogiochi di rilievo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono stati rivelati proprio i nomi dei videogiochi in arrivo sulla piattaforma per questo mese. Vediamo qui di seguito di quali giochi si tratta.

Xbox Game Pass, l’azienda svela i nomi dei videogiochi in arrivo a marzo

Siamo da poco approdati a marzo 2025 e il colosso americano Microsoft ha pensato bene di rivelare in anticipo i nomi dei videogiochi che approderanno ufficialmente su Xbox Game Pass per questo mese. Come già detto in apertura, qualche giorno fa l’azienda aveva rivelato i nomi dei videogiochi che lasceranno a breve il catalogo e questo proprio per far spazio ai nuovi titoli che stanno per arrivare.

In particolare, per il mese di marzo 2025 è previsto l’arrivo ufficiale sulla piattaforma di almeno cinque videogiochi. Come spesso accade, si tratta di titoli che saranno messi a disposizione sia su cloud, sia su PC sia su console. Questi saranno distribuiti dalla giornata del 5 marzo fino ad almeno la giornata del 18 marzo.

Xbox Game Pass – titoli in arrivo a marzo 2025

• Galacticare (su Xbox Series X|S) – a partire dal 5 marzo con Game Pass Standard

• One Lonely Outpost (su Cloud, Console e su PC) – a partire dal 6 marzo con Game Pass Ultimate e con PC Game Pass

• Enter the Gungeon (su Cloud, Console, e su PC) – a partire dall’11 marzo con Game Pass Ultimate, PC Game Pass e con Game Pass Standard

• Mullet Madjack (su Cloud, PC, e su Xbox Series X|S) – a partire dal 13 marzo con Game Pass Ultimate e con PC Game Pass

• 33 Immortals (Game Preview) (su Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – a partire dal 18 marzo con Game Pass Ultimate e con PC Game Pass