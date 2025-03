WhatsApp: questa videochiamata ha svuotato tantissimi conti in banca

In queste ultime settimane tutto l’ecosistema legato a ‎WhatsApp è stato scosso da una nuova tipologia di truffa che sta colpendo tantissimi utenti in tutto il mondo e purtroppo anche qui in Italia, il fenomeno delle truffe online è ormai vecchio quanto il web, ma i metodi utilizzati per attaccare la community sono sempre più variegati, nello specifico infatti i truffatori utilizzano strategie complesse e articolate per riuscire ad ingannare le vittime in modo da portarle a non accorgersi del pericolo per poi cadere in trappola con conseguenze decisamente devastanti.

A rimanere invariato, ovviamente e il bottino che i truffatori cercano di accaparrarsi, nello specifico questi ultimi sperano sempre di riuscire a entrare in possesso di codici per accedere ai conti correnti delle vittime, per poi poter prelevare tutti i risparmi contenuti all’interno di questi ultimi, per farlo recentemente hanno inventato una nuova strategia che sfrutta WhatsApp per un primo contatto e poi nello specifico le videochiamate per riuscire a estorcere con l’inganno le info di cui hanno bisogno, scopriamo insieme come funziona.

Tutto tramite videochiamata

I truffatori nello specifico entrano in contatto con la vittima, fingendosi il suo istituto bancario, così facendo poi la convincono tramite una falsa comunicazione urgente da dover recapitare ad effettuare una video chiamata all’interno della quale cercheranno di invogliare l’utente ad avviare la condivisione dello schermo per poi portarlo ad effettuare l’accesso alla propria piattaforma Internet banking, ovviamente potete intuire da voi che in questo modo tutte le credenziali di accesso entreranno facilmente nelle mani dei truffatori che potranno utilizzarle a proprio Vantaggio per poter derubare la vittima.

Nel caso doveste ricevere dunque un contatto da un utente sconosciuto che si mostra sotto il nome di una banca presta molta attenzione a questi dettagli e nel caso bloccate immediatamente qualsiasi tipologia di conversazione, onde evitare di cadere nel tranello, se avete il dubbio in merito alla faccenda, ricordatevi che potete sempre telefonare direttamente alla vostra banca utilizzando i numeri garantiti che quest’ultima vi ha fornito.