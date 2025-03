Truffa phishing e terrore tra gli utenti: attenti al messaggio

Gli utenti purtroppo sono perennemente in balia dei truffatori. Questa volta l’inganno arriva da una mail che sta girando attraverso le caselle di posta elettronica di tantissime persone in Italia. Qualcuno addirittura ha creduto di essere diventato il fortunato di turno a poter ricevere una somma in regalo, ma state tranquilli: non esiste nulla del genere al mondo, si tratta di una truffa.

Bisogna fare molta attenzione in quanto l’inganno potrebbe accedere al vostro conto corrente in pochissimi secondi e prosciugarlo altrettanto velocemente. Ovviamente in ballo ci sono anche i vostri dati personali, che i truffatori potrebbero utilizzare per portare avanti la truffa o per crearne delle altre totalmente nuove.

Truffa in corso con un messaggio che va assolutamente evitato, eccolo qui

La truffa qui in basso parla chiaro, con i malviventi che si fingono una donna appartenente ad un fondo monetario che cerca di far credere alla vittima di poter avere dei benefici. Ecco il testo completo:

“Sono Kristalina Georgieva, Direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Vorremmo scusarci con tutti i beneficiari che non hanno ricevuto il loro risarcimento o i pagamenti della lotteria. Tuttavia, abbiamo bisogno del tuo aiuto per sistemare le cose. Il tuo indirizzo e-mail è attualmente in custodia a causa dell’arresto di truffatori.

Per garantire il successo di questa azione di risarcimento, ti preghiamo di contattare il nostro agente con le seguenti informazioni: Nome: Sig. David Nevins Indirizzo: Regno Unito, Scozia Personalità: Stati Uniti Numero di telefono: +1 (804) 223-0785 Indirizzo e-mail: davidnevins86@aliyun.com Ci scusiamo per il ritardo nello svincolo dei tuoi fondi non svincolati, che possiamo elaborare in 24-48 ore con le tue informazioni fornite di seguito.

Nome:

Indirizzo:

Paese:

Numero di telefono:

Speriamo di ricevere notizie dal nostro agente con le informazioni che hai fornito in modo che possa spiegarti tutti i passaggi per riscuotere i tuoi soldi.

Sig.ra Kristalina Georgieva

Fondo Monetario Internazionale

1900 Pennsylvania Avenue NW.

Washington, DC, 20431“.