Amazon SHOCK con il TRIPLO sconto sul Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra è a tutti gli effetti lo smartphone top di gamma del momento, il dispositivo che tutti vogliono e desiderano, un prodotto che cattura sin da subito l’attenzione del consumatore con la presenza della S Pen integrata direttamente al suo interno, ma che allo stesso tempo convince con prestazioni che vanno ben oltre la più rosea immaginazione. L’ultima promozione attivata su Amazon è una delle migliori in circolazione, grazie alla presenza del triplo sconto messo a disposizione.

La scheda tecnica dello smartphone parte con un display da 6,9 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X, che presenta una risoluzione di 1440 x 3120 pixel, forse uno dei migliori pannelli attualmente in circolazione, con refresh rate fino a 120 Hz (ricordando che comunque è un LTPO, ovvero con refresh rate variabile fino a 1Hz), ed una densità di pixel di 500 ppi, alle cui spalle troviamo Gorilla Glass Armor 2 a proteggerlo da urti e graffi, per la prima volta su uno smartphone. Il processore è il top di gamma di Qualcomm, parliamo dello Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere fino a 4,47 GHz, al cui fianco trova posto la GPU Adreno 830, oltre ad una configurazione che prevede 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna.

Samsung Galaxy S25 Ultra: occhio allo sconto su Amazon

Samsung Galaxy S25 Ultra può essere vostro con uno dei massimi risparmi dal giorno del lancio, anche se quanto andremo a raccontarvi è da considerarsi valido in esclusiva per la variante da 1TB, per le altre non sono previsti gli sconti aggiuntivi. Il listino iniziale del modello in questione corrisponde a 1859 euro, negli ultimi 30 giorni era sceso in automatico a 1801,89 euro, per poi abbassarsi ulteriormente di circa 300 euro, fino ad arrivare al valore attuale di 1523,00 euro. A questo punto gli utenti possono ricevere uno sconto aggiuntivo di 150 euro, se pagato con carta AMEX, ed anche un extra del 5% applicato in automatico al carrello. Premete qui per l’acquisto.