Volkswagen ID.1 pronta a conquistare gli utenti

In queste ultime settimane non si fa altro che parlare di una delle novità più importanti che il costruttore automobilistico Volkswagen lancerà sul mercato prossimamente. Continua infatti ad aumentare l’attesa per la presentazione ufficiale del concept ID.EVERY1 che probabilmente sarà denominato ID.1.

Non un classico concept ma una soluzione pensata dal costruttore automobilistico di Wolfsburg per conquistare gli utenti che per gli spostamenti di tutti i giorni preferiscono scegliere di acquistare una piccola citycar. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Volkswagen ID.1: tutto quello che sappiamo

In attesa che il costruttore decida di presentare ufficialmente il concept, continuano ad attirare l’attenzione le numerose immagini e alcuni video diffusi sul web. Non a caso, dunque, la diffusione di teaser da parte del costruttore tedesco consente di avere un’idea più chiara delle caratteristiche che andranno a contraddistinguere il concept.

Guardando con attenzione i video teaser diffusi, questi consentono di comprendere alcuni particolari in merito allo stile della citycar elettrica che, secondo quando affermato dalla casa automobilistica tedesca, sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 2027.

Nello specifico, si ipotizza che le dimensioni della vettura saranno comprese tra 3,6 e 3,8 metri per la lunghezza. Dimensione che, se confermata, posizionerà l’ID.1 all’interno del segmento A, con alla base alla piattaforma MEB entry.

Sono sempre di più i teaser che confermano che la citycar di Wolfsburg avrà forme da crossover di piccole dimensioni con linee squadrate e un frontale che si contraddistinguerà grazie all’implementazione di fari con forme squadrate. Sul paraurti, invece, non mancherà la presenza di barre luminose verticali molto sottili. Per conoscere i dettagli in merito alle motorizzazioni della ID.1 dovremo però attendere il debutto ufficiale.

Non dimentichiamo che con il lancio di questo nuovo modello, Volkswagen punta a conquistare un gran numero di utenti e, non casualmente, il prezzo di vendita sarà di circa 20.000 euro.