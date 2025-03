Jeep Compass: Stellantis diffonde i primi teaser ufficiali

Non può che essere tanta l’attesa per il debutto ufficiale della nuova Jeep Compass. Nuovo modelli che il costruttore automobilistico presenterà agli utenti nel corso della primavera del 2025. A confermare l’importante evento è stata la stessa casa automobilistica che ha colto l’occasione per ribadire che lo stabilimento di Melfi sarà il sito che si dedicherà alla produzione.

Non a caso, in attesa che il produttore sveli il nuovo SUV sono stati diffusi una serie di immagini scattate all’interno dello stabilimento. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi grazie alle recenti foto.

Jeep Compass: il nuovo SUV sarà svelato in primavera

Attira particolarmente l’attenzione la diffusione, da parte di Jeep, di alcune immagini che ritraggono il nuovo SUV all’interno della fabbrica ma non solo. Non mancano foto di alcuni particolari dei gruppi ottici e il telaio della nuova Compass all’interno di quella che è la sua linea di produzione.

Alla base del nuovo veicolo una piattaforma STLA Medium di Stellantis. Inoltre, sappiamo che il SUV verrà proposto con diverse tipologie alimentazione che andranno a rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Disponibili, oltre alle motorizzazioni Mid Hybrid, versione Plug-in ed elettrica.

I teaser diffusi in passato ci consentono di avere un’idea generale delle forme che contraddistingueranno la Compass. Forme che dovrebbero essere squadrate, ma l’attenzione cade su una delle nuove immagini. Immagine in cui vengono mostrati i gruppi ottici anteriori e la mascherina con 7 feritoie. Nello specifico, si può notare che i gruppi ottici posteriori si contraddistinguono per un design con forme squadrate con quattro elementi a LED separati tra loro.

Secondo quanto diffuso, a fare il suo debutto ufficiale per primo sarà il modello elettrico della Jeep Compass. Successivamente arriveranno le versioni Mild Hybrid e Plug-in. Mild Hybrid che probabilmente ospiterà un 3 cilindri di 1,2 litri turbo da 136 CV con cambio automatico a 6 rapporti con un’unità elettrica da 29 CV. Per la versione Plug-in probabilmente sarà scelto un powertrain con motore 4 cilindri benzina di 1,6 litri da 150 CV abbinato ad un’unità elettrica da 125 CV per una potenza massima di sistema di 195 CV. Infine, trazione anteriore da 213 o 231 CV potrebbe essere la scelta del costruttore per la varianti elettriche.