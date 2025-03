Mercedes, in arrivo la supercar più veloce di sempre da AMG?

I progetti e le strategie del marchio automobilistico Mercedes-Benz sono davvero tanti e non fanno altro che attirare l’attenzione degli appassionati di quattro ruote. Non a caso, per il futuro l’azienda tedesca prevede di portare su strada 17 veicoli elettrici e 19 modelli con motori termici.

Parliamo di una serie di modelli del tutto interessanti che andranno ad ampliare la gamma, ma anche il parco auto circolante. Tra i principali non ci sono infatti solamente le nuove versioni di Mercedes CLA e Mercedes Classe S ma anche le elettriche Classe C e Classe E. Le sorprese finiscono qui? Sembrerebbe proprio di no perché la novità più importante arriverà dal reparto AMG. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli dei futuri progetti del marchio automobilistico tedesco.

Mercedes-Benz: novità dal reparto AMG

La casa automobilistica Mercedes si prepara ad ampliare la propria gamma di auto elettriche e di modelli endotermici. Modelli che diventeranno protagonisti delle strade nel corso dei prossimi anni e che puntano a conquistare certamente un numero elevato di acquirenti. Nonostante ciò, sembrerebbe che il marchio tedesco abbia in serbo un nuovo progetto. Progetto che riguarderebbe il reparto AMG di cui adesso sono stati diffusi alcuni dettagli.

Secondo alcune fonti, dunque, Mercedes-AMG sarebbe al lavoro su un concept innovativo che sarà svelato entro metà 2025. Sicurante tale progetto consentirà al marchio di fare un passo avanti importante per quanto riguarda le auto elettriche ad alte prestazioni. Quel che sappiamo, al momento, è che la supercar si contraddistinguerà grazie alla presenza di motori elettrici assiali sviluppati da Yasa in grado di offrire prestazioni del tutto più efficienti.

Per quanto riguarda il design, non si esclude che l’azienda possa riprendere elementi del look del Vision One-Eleven. Particolare attenzione per una recente dichiarazione di AMG, il cui obiettivo dichiarato sembrerebbe essere di realizzare la Mercedes più veloce di sempre.