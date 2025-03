GTA V e GTA Online, è ufficialmente possibile giocare alla versione Enhanced

Rockstar Games ha finalmente reso disponibile la versione Enhanced di GTA V e GTA Online per gli utenti PC. Dopo averla annunciata qualche giorno fa, gli utenti possono procedere con il download dei quasi 90GB aggiuntivi per questa variante.

Si tratta di uno degli update più massicci mai rilasciati da Rockstar Games e la motivazione di tale dimensione è giustificata dalla mole di cambiamenti apportati. Infatti, la versione Enhanced è pensata per migliorare la qualità grafica di GTA V e GTA Online e sfruttare appieno la potenza dei PC più moderni.

Il gioco supporterà il ray-tracing per migliorare le ombre ei riflessi potendo contare su un’illuminazione globale migliorata e su una resa visiva con una migliore gestione dell’occlusione ambientale. Tutte queste novità erano disponibili da tempo per le versioni console ma adesso potranno essere sfruttante anche su PC.

Inoltre, Rockstar Games conferma il supporto a tutte le principali tecnologie grafiche sviluppate da NVIDIA e AMD. I giocatori con GPU moderne dei due produttori potranno sfruttare rispettivamente e il DLSS 3 di NVIDIA e il FSR 1 e 3 di AMD per aumentare la risoluzione e gli FPS.

I tempi di caricamento per entrambi i giochi saranno ridotti grazie al supporto DirectStorage, ottimizzando così la gestione dello spazio disponibile. Tuttavia, il passaggio alla versione Enhanced di GTA V e GTA Online non sarà per tutti gli utenti.

La componente multiplayer godrà anche di un nuovo sistema anti-cheat per limitare gli hacker in grado di disturbare il gioco degli utenti corretti. Inoltre, con il Career Builder sarà possibile tenere traccia di tutti i progressi effettuati in questi anni di gioco.

L’aggiornamento alla versione Enhanced di GTA V e GTA Online verrà proposta a tutti gli utenti Steam e Epic Games in forma gratuita. Basterà aprire il proprio client e procedere con il download.