Mercedes torna al motore a combustione: arriva un nuovo V8

L’elettrico non sta andando forte quanto ci aspettava e la tanto discussa transizione sta rallentando piuttosto che prendere velocità. Le vendite di veicoli elettrici sono più basse di quanto ci si aspettasse giunti a questo punto. Mercedes-Benz, tra i leader del settore automobilistico, ha deciso di fare un passo indietro su quella che era la sua strategia, basata proprio sull’elettrificazione. La casa tedesca qualche anno fa aveva infatti promesso di abbandonare i motori a combustione, ma adesso le cose cambiano. La Mercedes ha annunciato lo sviluppo di un nuovo motore V8. Una modifica di rotta che sorprende molti e solleva parecchi interrogativi. Perché un marchio come Mercedes, tanto innovativo e legato alla sostenibilità, ritorna sui suoi passi?

La causa si lega proprio all’andamento del mercato. In molti non sono ancora pronti a veicoli che siano al 100% elettrici. Mercedes, dunque, ha deciso di puntare su “una via di mezzo”. il nuovo propulsore V8, sviluppato dalla divisione AMG, sarà infatti ibrido, non completamente tradizionale, ma affiancato da un piccolo motore elettrico ed una batteria. In altre parole, un motore mild-hybrid che regalerà alle auto potenza extra senza rinunciare alle prestazioni. Questo tipo di motore consente di rispettare le normative sulle emissioni pur mantenendo l’anima sportiva che i clienti AMG tanto amano. Ma è davvero questo il futuro dell’auto? L’integrazione tra vecchio e nuovo rappresenta un compromesso difficile, ma forse necessario per restare competitivi.

Un mercato difficile per Mercedes e Porsche: si prendono nuove decisioni

Non solo Mercedes. Anche Porsche ha annunciato un ripensamento. La casa automobilistica tedesca ha previsto un impatto finanziario negativo di circa 800 milioni di euro a causa di un ampliamento della sua gamma con modelli a combustione e ibridi plug-in. Le vendite dei modelli completamente elettrici sono state più lente del previsto, costringendo Porsche a ripensare la propria strategia. Un’altra grande azienda in difficoltà. Cosa sta succedendo? La strategia ibrida sembra essere la risposta per i marchi di lusso, che devono conciliare le richieste del mercato con le sfide normative. I clienti di Mercedes e Porsche cercano prestazioni senza che vi siano troppi compromessi. Eppure, l’elettrificazione completa sembra più lontana di quanto ci si aspettasse. Il futuro dell’auto sembra una lunga strada di transizione, in cui tecnologie tradizionali e innovative si mescolano, offrendo soluzioni più “accettabili” ma non sempre rivoluzionarie.