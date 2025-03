TCL: arriva in Italia la T6C con FIRE TV integrata

TCL ha annunciato il lancio della nuova serie T6C con Fire TV integrata. Il dispositivo sarà ora disponibile anche in Italia. Tale innovativa gamma di TV offre un’esperienza di intrattenimento completa. Ciò combinando la qualità d’immagine avanzata di TCL con la praticità dell’ecosistema Fire TV di Amazon. La nuova serie è progettata per semplificare la navigazione tra contenuti e piattaforme. Ciò usando l’interfaccia intuitiva di Fire TV. La schermata Home funge da centro di controllo. In tal modo gli utenti potranno accedere facilmente ad un’ampia gamma di app e servizi di streaming. Tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e molti altri. Con Fire TV, gli utenti possono anche guardare la TV in diretta e accedere a canali gratuiti o a pagamento. Con la possibilità di accedere ad eventi sportivi e notizie in tempo reale.

TCL lancia la nuova gamma di TV con FireTV integrata

Uno dei punti di forza della nuova serie è la tecnologia Quantum Dot. Quest’ultima garantisce una resa cromatica eccezionale, con colori vibranti e dettagli ultra-definiti. Grazie ai Quantum Crystal, caratterizzati da una protezione multistrato e un’elaborazione avanzata, TCL assicura immagini di qualità superiore. Garantendo anche una maggiore durata nel tempo. Il supporto per i principali formati HDR e Dolby Vision, consente di riprodurre contenuti con un livello di dettaglio e contrasto straordinario.

Gli appassionati di gaming troveranno nella serie TCL T6C un alleato perfetto. Grazie alla compatibilità con HDMI 2.1, ALLM e VRR, la TV ottimizza automaticamente le impostazioni. Ciò per garantire un’esperienza fluida e reattiva. Inoltre, con Game Accelerator 120Hz, disponibile sui modelli da 55” in su, il refresh rate può raggiungere i 120Hz in Full HD. Offrendo un vantaggio competitivo per i gamer più esigenti.

Il dispositivo è disponibile in diverse dimensioni ed è già acquistabile in Italia. Per il modello TCL da 85” il prezzo consigliato è di 1349,00€. Quello da 75” è offerto da 999,00€. Il modello da 65” ha un costo di 649,00€. Mentre quello da 55” è venduto a 499,00€. Infine, il prezzo della variante da 50” si aggirerebbe intorno ai 449,00€. Mentre per la versione da 43” si ipotizza un costo pari a 369,00€.