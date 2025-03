HoMobile: tutte le offerte di marzo per una connessione veloce

Anche a marzo, HoMobile si conferma tra i principali operatori virtuali. In che modo? Offrendo soluzioni vantaggiose per chi cerca un equilibrio tra qualità e convenienza. Grazie all’uso della rete Vodafone, l’operatore infatti garantisce una connessione stabile e veloce. Risultando così una delle scelte più interessanti nel mercato MVNO in Italia.

HoMobile: le migliori offerte tra 5G e 4G

Questo mese, HoMobile propone due offerte principali. Una in 5G e una in 4G, con prezzi a partire da 6,99€ al mese. Entrambe possono essere attivate online, con tre modalità disponibili. Tra queste, l’opzione più immediata è l’acquisto della eSIM, disponibile a soli 1,99€. Una soluzione ideale per chi desidera iniziare a navigare senza attendere la consegna della SIM fisica.

L’offerta 5G del gestore, al costo di 9,99€ al mese, è tra le più convenienti. Assolutamente perfetta per chi desidera una connessione ultraveloce. Include 200GB di traffico dati, oltre a minuti e SMS illimitati. Per i clienti che effettuano la portabilità da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Kena e altri MVNO, il costo di attivazione scende a 2,99€ invece di 29,99€. Prima di aderire, è fondamentale verificare la compatibilità del proprio dispositivo. Oltre che la copertura del segnale 5G nella propria zona. In assenza di quest’ultima, la navigazione avverrà in 4G con una velocità massima di 60Mbps. Assolutamente sufficiente per lo streaming e il gaming online.

Per chi non possiede un device compatibile o risiede in un’area non raggiunta dal 5G, l’offerta 4G rappresenta un’alternativa più economica. Con un canone mensile di 6,99€, essa infatti consente di usufruire di 150GB di traffico dati. Oltre che di minuti e SMS illimitati. Anche in questo caso, il costo di attivazione è ridotto a 2,99€ per chi proviene da determinati operatori virtuali.

Insomma, grazie a queste soluzioni, HoMobile si conferma un’opzione interessante. In particolare per chi cerca una connessione affidabile e a prezzi contenuti.