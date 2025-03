Very Mobile: ultimi giorni per attivare l’offerta 5G a prezzo scontato

Chi è alla ricerca di una tariffa vantaggiosa per navigare in 5G ha ancora pochi giorni per approfittare della promozione di Very Mobile. L’offerta a 5,99€ al mese, disponibile fino al 6 marzo, include 150GB di traffico dati, chiamate illimitate e SMS senza limiti. In più, i nuovi clienti potranno beneficiare di due mesi gratuiti dopo il primo rinnovo.

Very Mobile: servizi extra e modalità di attivazione

L’operatore virtuale, attivo dal 2020, utilizza la rete WindTre per garantire copertura su tutto il territorio nazionale. Proprio questa partnership gli permette di offrire una connessione stabile e veloce, oltre a tariffe competitive. Tale promozione è rivolta a chi proviene da specifici operatori. Tra cui Iliad, CoopVoce, Fastweb e PosteMobile. Una volta effettuata la portabilità, il cliente può iniziare subito a sfruttare i vantaggi della rete 5G.

L’attivazione della SIM è completamente gratuita. In più, chi sceglie questa offerta riceverà 10GB extra ogni mese per un anno. Tutto ciò senza alcun costo aggiuntivo. Anche chi viaggia in Europa può usufruire della promozione, grazie ai 7,6GB disponibili in roaming.

Oltre ai numerosi vantaggi in termini di traffico dati, Very Mobile offre servizi utili per migliorare l’esperienza d’uso. Tra questi abbiamo “Ti ho cercato”, che invia una notifica via SMS quando si riceve una chiamata mentre il telefono è spento o irraggiungibile. “RingMe” permette invece di prenotare un richiamo automatico quando un numero Very risulta occupato. Infine, la funzione hotspot consente di condividere la connessione con altri dispositivi.

Tale soluzione può essere attivata comodamente online, tramite il sito ufficiale di Very Mobile. Una volta completata la registrazione è richiesta la portabilità del numero. La SIM poi verrà spedita direttamente a casa senza costi aggiuntivi. L’operatore mette a disposizione anche un’app per gestire in modo semplice il proprio piano tariffario. Oltre che controllare il traffico residuo e attivare servizi extra. La scadenza della promozione si avvicina e le richieste sono in aumento. Chi desidera attivarla a un prezzo così competitivo farebbe bene a non attendere troppo.