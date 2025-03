Ferrari: nuova pista di collaudo a Fiorano Modenese

Ferrari attira l’attenzione annunciando un importante progetto che andrà a rendere le vetture del marchio del Cavallino Rampante ancora più prestazionali. Non a caso, giunge la notizia della realizzazione di una nuova pista di collaudo a Fiorano Modenese destinata alle vetture stradali del brand. Si parla dunque di un progetto che sarà il risultato dell’accordo fatto tra Ferrari e l’amministrazione comunale.

Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, si parla di un progetto che non punta solamente all’ampliamente delle infrastrutture dell’azienda, ma a beneficiarne sarà anche lo stesso Comune che utilizzerà le entrate economiche per rigenerare le aree urbane. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito a questa importante iniziative.

Ferrari: nuova pista di collaudo

La realizzazione di una nuova pista di collaudo per le vetture stradali del marchio automobilistico italiano rappresenta un passo avanti significativo per l’azienda dal punto di vista innovativo. Nello specifico, la nuova Test Track sarà realizzata accanto al circuito attualmente utilizzato per i test delle monoposto di Formula 1.

Non a caso, tale struttura consentirà all’azienda di ottimizzare le proprie vetture di serie effettuando una serie di collaudi all’avanguardia, così da perfezionare le prestazioni dei modelli che arriveranno su strada.

Come anticipato, l’iniziativa a cui sarà data vita non sarà limitata all’ottimizzazione delle infrastrutture Ferrari ma consentirà al Comune, grazie al ritorno economico, di recuperare aree verdi e spazi pubblici tramite una rigenerazione urbana che andrà a migliorare sotto diversi aspetti la qualità della vita dei cittadini.

Tutto ciò, dunque, conferma la volontà della casa automobilistica italiana di voler continuare a contraddistinguersi nel panorama delle auto. Tale investimento non potrà che portare la Casa di Maranello verso nuovi e importanti progetti destinati al mercato delle auto stradali, mercato in cui spiccano già modelli come la Ferrari Purosangue e la 812 Superfast.