Tesla Cybertruck: ecco la versione estrema “Elongation” di Mansory

Ormai da diversi anni il pickup Cybertruck realizzato dalla casa automobilistica Tesla fa parlare di sé grazie a un design del tutto unico nel suo genere. Un pickup che l’azienda di Elon Musk ha progettato e realizzato portando su strada un modello in grado di affrontare anche le sfide più difficili in off-road. Ma oggi torniamo a parlarne per un altro motivo. Mansory ha infatti deciso di realizzare una versione ancora più estrema.

L’idea di Mansory è dunque stata quella di prendere un esemplare del pickup elettrico del marchio statunitense e di trasformarlo in una versione estrema denominata “Elongation”. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito a questa speciale versione.

Tesla Cybertruck: Mansory mostra una versione estrema

Non può certamente in attirare l’attenzione la decisione di Mansory di rendere il pickup del costruttore automobilistico Tesla ancora più aggressivo. Il lavoro effettuato ha dunque modificato le forme del pickup elettrico, aggiungendo alcune componenti in ​​carbonio tra cui nuovi parafanghi anteriori e posteriori, passaruota allargati, due piccoli spoiler posteriori e un grande diffusore. Non manca la presenza di luci implementate sul tetto dell’Elongation.

Tra le modifiche non manca la presenza di nuovi cerchi da 26 pollici con pneumatici realizzati mediante l’utilizzo di una speciale lega d’alluminio. Inoltre, Mansory ha deciso di aggiungere degli appositi cerchi in grado di resistere a carichi pesanti offrendo comunque prestazioni elevate.

E l’abitacolo? Naturalmente le modifiche al Tesla Cybertruck sono state effettuate anche negli interni. Il Mansory Elongation mette a disposizione rivestimenti in pelle con dettagli in fibra di carbonio accompagnati da superfici rifinite con vernici lucide o opache. Per quanto riguarda la meccanica, invece, non sono state apportate modifiche. Purtroppo non sono stati rilasciati dettagli riguardanti i costi per poter personalizzare il Cybertruck alla versione Mansory Elongation. Non ci resta che attendere aggiornamenti in merito.