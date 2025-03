Fastned apre la sua prima stazione di ricarica in Italia

L’obiettivo dell’Italia è di ottimizzare l’attuale infrastruttura di ricarica affinché possa avvenire una diffusione capillare dei nuovi veicoli a propulsione elettrica. E proprio con tale obiettivo, l’azienda Fastnet offre un grandissimo contribuito per il Paese arrivando ufficialmente in Italia.

Non a caso, dunque, l’azienda ha deciso di inaugurare la sua prima stazione di ricarica rapida nell’area di sosta Truck Park Brescia Est, tra Brescia e Padova. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Fastned: aperta la prima stazione in Italia

Grazie soddisfazione per la nuova inaugurazione di una stazione di ricarica che va ad aumentare il numero di infrastrutture presenti in Italia. Nello specifico, la nuova stazione mette a disposizione degli utenti 8 punti di ricarica con una potenza fino a 400 kW. Non mancano pensiline, che integrano pannelli solari, per la protezione dei veicoli.

A tal proposito non sono mancare le parole e l’entusiasmo di Michiel Langezaal, co-fondatore e CEO di Fastned. Langezaal ha infatti sottolineato di essere del tutto lieti di aver aperto la loro prima stazione in Italia, un Paese con una storia automobilistica senza pari e un enorme potenziale per accelerare il passaggio alla mobilità elettrica.

Non a caso, infatti, il CEO ha ribadito che la stazione presso Truck Park Brescia Est, molto grande e di facile accesso, sarà al servizio dei viaggiatori proprio nell’area con la più alta densità di veicoli elettrici a livello nazionale, dimostrando il potenziale della collaborazione tra partner ambiziosi in accordi a lungo termine, come quello che abbiamo con A4 Holding. Naturalmente l’obiettivo dell’azienda per i prossimi anni è di continuare a lavorare al fine di incrementare la diffusione dei punti di ricarica e, di conseguenza, incentivare gli utenti all’acquisto di una vettura elettrica. Il CEO, infatti, ha sottolineato che stazioni di grandi dimensioni e impatto come questa appena inaugurata sono possibili solo grazie a partnership stabili e durature.