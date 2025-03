Tesla, rinnovamenti per quanto riguarda la Model S e X

Tesla ha intenzione di rinnovare il look della Model S e X in modo da offrire ai compratori una vettura rinnovata poiché per il momento è ancora ferma al modello precedente. Quindi ci saranno dei miglioramenti che dovrebbero arrivare quest’ anno e che porteranno una rivista completa di tutta l’ architettura dell’ auto. Per il momento il team di Tesla sta ancora studiando le possibili nuove caratteristiche che potrebbe apportare alle nuove Model S e X.

Si tratta di un cambiamento molto radicale poiché l’ aggiornamento precedente aveva inserito delle funzioni che sono state per lungo tempo lasciate invariate. Poiché a questo punto è passato qualche anno, è arrivato il momento di apportare modifiche ulteriori ai modelli in modo da non farli scomparire dal marchio. Le esaminazioni partiranno quest’ anno e dovranno introdurre delle funzioni che potranno essere utili e tipiche di questo marchio. Ci sarebbe l’ idea anche di realizzare dei veicoli meno costosi in modo da essere utilizzati da tutti.

Tesla, iniziano i cambiamenti per Model S e X

Per il momento non è stata definita una data di presentazione dei nuovi aggiornamenti ma probabilmente dovrebbero arrivare entro quest’ anno. Potranno riguardare dei tratti distintivi del modello che probabilmente si rifaranno alla Tesla Model Y. L’ aggiornamento richiederà un po’ di tempo dato che l’ ultimo era stato molto rappresentativo. Quest’ ultimo risaliva al 2021 quando erano state apportate significativi aggiornamenti all’ interno delle Model S e X. Infatti erano stati cambiati gli interni per lasciare spazio ad uno stile più ricercato e tipico delle auto moderne e inoltre era stata inserita una strumentazione digitale da 12,3 pollici e un infotainment con display da 17 pollici. Era stato introdotto il volante denominato Yoke ed è stato rinnovata anche il gruppo propulsore che disponeva di 3 motori elettrici che erogavano una potenza complessiva di 1.000 cavalli.

Insomma sembra che da questi ultimi aggiornamenti ci sarà da lavorare molto soprattutto per integrare delle novità ad una vettura che possiede quasi tutte le caratteristiche di una vettura moderna.