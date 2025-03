Fastweb: in arrivo nuovi aumenti su tutte le offerte

A partire dal 3 marzo, Fastweb ha ufficializzato un aumento mensile per le nuove attivazioni. La variazione di prezzo sarà pari a 1 euro e riguarda le tre principali opzioni disponibili per i clienti. Si tratta di Fastweb Mobile, Mobile Full e Fastweb Mobile Maxi. L’aumento dei prezzi rappresenta un adeguamento tariffario che impatta sia i nuovi clienti sia coloro che desiderano cambiare offerta all’interno dell’ecosistema dell’operatore.

L’offerta Fastweb Mobile ora costa 8,95 euro mensili invece di 7,95 euro. Sono inclusi minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G. Fastweb Mobile Full ha un costo di 10,95 euro mensili invece di 9,95 euro. Offre minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 5G. Infine, Fastweb Mobile Maxi passa a 12,95 euro al mese invece di 11,95 euro. Presenta minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G. L’aumento dei prezzi si riflette anche sulle tariffe delle offerte Sky Mobile powered by Fastweb. Anche quest’ultime vedono un incremento di 1 euro al mese per tutte le nuove attivazioni.

Fastweb: nuovo aggiornamento prezzi

La presenza di rimodulazioni dei costi non è particolarmente allettante per gli utenti. Anche se si tratta solo di 1 euro. L’operatore però cerca di compensare con la presenza di vantaggi esclusivi per tutti i suoi utenti. A tal proposito, l’operatore mette a disposizione di tutti i clienti che attivano una delle offerte mobile l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy. E non è tutto. L’offerta Fastweb Mobile Maxi include l’Assistenza Pet di Quixa e la protezione Fastweb Protect. Si tratta di un servizio di sicurezza digitale solitamente disponibile a 3 euro al mese con i primi tre mesi gratuiti.

L’iniziativa “+Condividi +Vantaggi” rimane attiva anche dopo l’aumento delle tariffe. I clienti che generano un invito ricevono un buono da 10 euro. Mentre l’invitato beneficia di uno sconto di 1 euro al mese sulla propria offerta mobile. L’operatore continua inoltre a offrire la possibilità di attivare le eSIM. Quest’ultime sono disponibili per tutti i clienti sia online che nei negozi. Ciò senza costi aggiuntivi rispetto alla SIM fisica.

Con tali vantaggi l’operatore dimostra il proprio impegno nel fornire servizi vantaggiosi e ricchi anche con l’aumento dei costi mensili. Dettaglio che potrebbe mantenere vivo l’interesse dei clienti per le offerte Fastweb.