Copilot arriva su Mac, ma l’Italia resta fuori

Microsoft ha reso disponibile la sua applicazione Copilot per Mac. In modo da offrire ai clienti di macOS un’esperienza ottimizzata rispetto alla versione web. Il lancio però è stato limitato a tre paesi, Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Al momento, in Italia l’app non è ancora scaricabile dall’AppStore e Microsoft non ha fornito dettagli su una possibile espansione a livello mondiale.

Microsoft punta a espandere l’uso di Copilot, la sua IA.

L’applicazione, compatibile con tutti i dispositivi dotati di chip Apple Silicon (M1, M2, M3 e versioni successive), richiede almeno macOS 14 Sonoma per funzionare correttamente. Tra le caratteristiche principali, vi è la possibilità di attivare rapidamente l’assistente AI con una semplice combinazione di tasti (Command + Spazio). Così da rendere l’interazione ancora più immediata e fluida. In più, l’interfaccia può essere impostata in modalità scura. Adattandosi alle preferenze di coloro che lavorano in ambienti con scarsa illuminazione.

Questa versione nativa non introduce nuove funzionalità rispetto alla versione web. Ma la sua integrazione con il sistema operativo di Apple permette un’esperienza d’uso più rapida e intuitiva. Il rilascio dell’app rientra in una strategia più ampia di Microsoft, volta a rendere Copilot sempre più accessibile su diverse piattaforme.

L’arrivo di Copilot su Mac è solo una delle mosse recenti di Microsoft per ampliare il pubblico della sua intelligenza artificiale. Pochi giorni prima del lancio, l’azienda di Redmond aveva annunciato la disponibilità gratuita e illimitata delle funzioni Voice e Think Deeper, basate sul modello o1 di OpenAI.

Caratteristiche e funzionalità dell’ AI di Mac

Copilot offre una vasta tipologia di strumenti per migliorare la produttività e la creatività. Può infatti riassumere testi complessi in pochi secondi, tradurre contenuti in più lingue. Oltre che aiutare nella scrittura di email, lettere o documenti professionali. Ma non è tutto. Poiché permette di generare immagini partendo da descrizioni testuali, modificare foto e creare contenuti grafici personalizzati.

L’assistente IA si rivela utile anche per attività creative come la scrittura di sceneggiature, la realizzazione di storyboard per video e la progettazione di loghi o materiali pubblicitari. Copilot diventa quindi uno strumento prezioso sia per i professionisti che per gli utenti occasionali. Grazie alla sua capacità di elaborare idee e suggerire soluzioni.

Nonostante le molteplici possibilità offerte dall’app, gli italiani dovranno ancora attendere per poterla scaricare. A tal proposito infatti, Microsoft non ha ancora confermato quando Copilot sarà disponibile nel nostro paese, lasciando aperta la questione sulla sua futura espansione.