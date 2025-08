AI: i migliori strumenti per modificare immagini e foto

Generare contenuti come immagini ma anche effettuare procedure che consentono di modificarle, fino a poco tempo fa era compito esclusivamente di professionisti del settore. Lo sviluppo della tecnologia e l’implementazione dell’intelligenza artificiale in diversi dispositivi tech consentono a tutti gli utenti di portare a termine progetti di graphic design anche senza essere in possesso di conoscenze specifiche. Ma quali sono le principali piattaforme che oggi esistono per poter ottenere risultati ottimali in qualunque momento?

Il nostro obiettivo è proprio quello di parlare dei principali strumenti disponibili per poter modificare foto e immagini grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo le piattaforme più note a cui si può accedere in soli pochi secondi.

AI: piattaforme per modificare foto e immagini

Modificare immagini e foto al giorno d’oggi è diventato una pratica piuttosto comune tra gli utenti. Pensiamo infatti al numero di contenuti che vengono condivisi e diffusi sul web tramite i social network. Proprio per questo motivo, nel corso degli ultimi anni le aziende hanno lavorato al fine di offrire piattaforme ottimali e in grado di supportare l’utente in diversi contesti.

Giunti a questo punto, non ci resta che parlare di alcune piattaforme come Lensa AI. Si tratta di un’app compatibile con sia con dispositivi Android che iOs e rappresenta una soluzione perfetta per tutti coloro che vogliono ottimizzare la qualità delle proprie foto o immagini prima di stamparle o semplicemente prima di diffonderle sul web.

Oltre a Lensa AI, non possiamo non citare Luminar Neo di Skylum, piattaforma amata anche da professionisti come fotografi, Getimg.ai, Mimic e Fooocus. Nello specifico, Getimg.ai rappresenta un editor perfetto da utilizzare ogni volta che si vogliono effettuare modifiche alle immagini mentre Mimic è ideale nel caso in cui si voglia animare foto e selfie creando dei contenuti divertenti da condividere con familiari e amici.