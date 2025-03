Huawei: sconti speciali su tanti prodotti per il quinto anniversario dello store

Huawei, azienda cinese leader nella produzione di dispositivi di elettronica di consumo, festeggia in questo periodo il quinto anniversario dello store online, sul quale ogni giorno migliaia di utenti acquistano i migliori prodotti del brand. Per un avvenimento così importante, è stata pensata una promozione altrettanto di livello, a disposizione di tutti gli utenti, anche grazie alla presenza di uno sconto dedicato del 12% con l’utilizzo di un coupon apposito. I prezzi che andremo ad elencarvi possono essere difatti ridotti del 12% con l’applicazione del codice ATECNOANNI12, per il solo acquisto al link indicato allo store di Huawei, entro e non oltre il 24 marzo 2025.

L’attenzione è prima di tutto catturata dalle nuovissime Huawei FreeArc (qui per la nostra recensione), cuffiette OpenEar da pochissimo disponibili sul mercato, che gli utenti possono acquistare in questo periodo al prezzo di listino di 119 euro a questo link. Sempre restando in ambito mobile, molto interessante è il top di gamma della generazione corrente, lo Huawei Pura 70, disponibile nella variante 12/256GB, uno smartphone caratterizzato da un design pressoché unico nel proprio genere, capace di distinguersi dalla massa, anche con un prezzo di vendita più che bilanciato: 999 euro a questo link, che scende a 615 euro con il codice ATECNOANNI12, incluse in regalo 2 cover.

Dopo aver acquistato lo smartphone, è giusto pensare ad uno smartwatch, o meglio un indossabile da abbinare, ecco allora che Huawei ha pensato ad ogni evenienza o esigenza. Huawei Watch D2, acquistabile qui, è il regalo perfetto per la festa del papà, che permette di misurare la pressione direttamente al polso, con una precisione infallibile e certificazione come dispositivo medico dal Ministero della Salute Italiano, senza assolutamente perdere di vista le solite ottime funzioni smart, tutto a soli 399 euro, con il codice ATECNOANNI12 scende a 334 euro, ed in omaggio riceverete le FreeBuds 5i. Nel caso in cui si fosse alla ricerca di un dispositivo più generico, ma altrettanto smart, la scelta potrebbe ricadere su Huawei Watch GT 5 Pro, nella variante da 46 millimetri, al prezzo di 379 euro a questo link, applicando il codice ATECNOANNI12 la spesa scende a 290 euro (e riceverete in regalo FreeBuds SE2 oltre ad un cinturino), per poi scendere verso un device molto più simile ad una smartband, quale è lo Huawei Watch Fit 3, in vendita al seguente link a 159 euro, utilizzando il codice ATECNOANNI12 potrete spendere 105 euro con in regalo un cinturino.

Huawei: le altre offerte

L’azienda spazia anche in altri settori, tra i notebook gli utenti non devono assolutamente mancare l’acquisto di Huawei MateBook 14, con processore Intel Core Ultra 5 e configurazione 16/512GB, adatto a tutti coloro che vogliono un device sia per il gaming (entro certi limiti) che per il lavoro, senza rinunciare ad un’estetica elegante, rientrando comunque in un prezzo di 1099 euro al seguente link, applicando nella pagina di riepilogo il codice ATECNOANNI12, il prezzo finale scende a 747 euro. Con Huawei MateBook D14 2024, corredato da processore Intel Core i5 di dodicesima generazione ed una configurazione 16/512GB, gli utenti possono spendere di listino solamente 849,9 euro, premendo qui, il codice ATECNOANNI12 vi permette di spendere solamente 527 euro per il suo acquisto.

Non mancano all’appello nemmeno tablet di ottima qualità, come Huawei matePad 12 X, premete qui per l’acquisto, nella sua PaperMatte Edition con inclusa nel prezzo di 649 euro anche la tastiera (con il codice indicato nell’articolo riceverete uno sconto del 12%, raggiungendo un prezzo finale di 483 euro ed in omaggio anche la penna), per utilizzarlo come notebook, oppure Huawei MatePad 11.5S, anch’esso con tastiera, nella configurazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (ed è acquistabile qui).

Tutti i prezzi indicati nell’articolo, ci teniamo a ricordarlo, possono essere ridotti del 12% con il codice ATECNOANNI12, per acquisti effettuati sul solo store online di Huawei entro il 24 marzo 2025.