Apple presenta M3 Ultra, M4 Max e Mac Studio

Le nuove proposte Apple sono un concentrato di potenza ed innovazione. L’azienda di Cupertino, ha annunciato l’arrivo del nuovo Mac Studio con chip M4 Max e M3 Ultra. Il dispositivo offre prestazioni senza precedenti. Con capacità di memoria unificata fino a 512GB e l’integrazione della tecnologia Thunderbolt 5. Quest’ultima interviene per elevate velocità di trasferimento dati. Scopriamo i dettagli tecnici riguardo il nuovo modello di Cupertino.

Apple Mac Studio: caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo

Il Mac Studio con M3 Ultra, invece, è destinato ad esigenze avanzate. Tale chip integra una CPU a 32 core e una GPU a 80 core. Ciò consente di gestire facilmente operazioni di rendering grafico avanzato, simulazioni complesse e modelli di intelligenza artificiale. La memoria unificata, espandibile fino a 512GB, permette di gestire enormi quantità di dati. Il tutto senza rallentamenti. Il modello equipaggiato con M4 Max, invece, è pensato per professionisti che operano con carichi di lavoro intensivi. Il chip M4 Max include una CPU a 16 core e una GPU fino a 40 core. Inoltre, è presente un Neural Engine tre volte più veloce rispetto a M1 Max.

Un’innovazioni importante riguarda l’integrazione di Thunderbolt 5. Tale tecnologia offre velocità di trasferimento dati fino a 120Gb/s. Raddoppiando le prestazioni rispetto a Thunderbolt 4. In tal modo si migliora notevolmente l’uso di dispositivi di archiviazione esterna e l’espansione con dispositivi PCIe. Il modello con M3 Ultra supporta fino a otto Pro Display XDR con risoluzione 6K. Inoltre, presenta un’ampia gamma di porte. Tale impostazione lo rende la soluzione perfetta per i professionisti della grafica e del montaggio video.

Apple Intelligence e sicurezza avanzata

Il Mac Studio sarà lanciato con macOS Sequoia. Il nuovo sistema operativo introduce funzionalità avanzate come il Password Manager integrato e il miglioramento delle prestazioni di Safari. Insieme a nuovi strumenti per la gestione delle distrazioni durante la navigazione. E non è tutto. Apple continua il suo impegno verso la sostenibilità. A tal proposito ha annunciato l’utilizzo di materiali riciclati per oltre il 30% della struttura del Mac Studio.

Inoltre, il nuovo Mac Studio è dotato di Apple Intelligence. Tra le funzionalità avanzate spiccano la trascrizione in tempo reale delle riunioni e strumenti di scrittura intelligenti. Inoltre, sono comprese anche notifiche ottimizzate. Siri è stato aggiornato per interagire in modo naturale e rispondere con maggiore precisione alle richieste. Inoltre, Apple ha posto una forte enfasi sulla sicurezza. Molte operazioni di Apple Intelligence vengono eseguite direttamente sul dispositivo per garantire la privacy. Mentre il sistema Private Cloud Compute consente di elaborare richieste più complesse in modo sicuro.

Il nuovo Mac Studio è già disponibile per il preordine. Mentre sarà ufficialmente in vendita dal 12 marzo. Per il costo, il modello con M4 Max con CPU a 14 core, GPU a 32 core, 36GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD, verrà venduto a 2.549 euro. Mentre per la variante M3 Ultra con CPU a 28 core, GPU a 60 core, 96GB di memoria unificata e 1TB di SSD, il costo è 5.099 euro.

Entrambi i modelli possono essere personalizzati. Ciò selezionando opzioni di memoria e archiviazione aggiuntive. Inoltre, Apple offre la possibilità di permutare vecchi dispositivi per ottenere uno sconto sull’acquisto o riciclarli gratuitamente.