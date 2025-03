1Mobile offre 200 GB in 5G ogni mese, si parte da 5€

Di gestori interessanti ce ne sono tanti, soprattutto tra i virtuali, ma quello per eccellenza in Italia, forse proprio perché è italiano, è 1Mobile. Di soluzioni ce ne sono state tante proposte sul suo sito ufficiale negli ultimi tempi, ma questa volta sembra che la concorrenza non possa fare nulla di fronte ad una promo del genere.

L’azienda ha lanciato una nuova offerta chiamata Speed 5G 200 Limited Edition, pensata per chi desidera tanti giga in 5G a un prezzo fisso. La promozione prevede minuti illimitati, 50 SMS e 200 GB in 5G, con un costo speciale per il primo mese: solo 5€. Dal secondo mese in poi, la tariffa passa a 7,99€ al mese per sempre.

1Mobile, il provider italiano che offre il meglio

Questa promozione è pensata per chi vuole sfruttare una connessione veloce e stabile, grazie alla rete Vodafone su cui si appoggia 1Mobile. Ecco cosa include nel dettaglio:

200 GB al mese in 5G ;

in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 50 SMS ogni mese;

ogni mese; Prezzo bloccato per sempre : 5€ il primo mese, poi 7,99€ al mese;

: 5€ il primo mese, poi 7,99€ al mese; Attivazione gratuita per tutti;

per tutti; SIM gratuita per chi porta il proprio numero da un altro operatore;

per chi porta il proprio numero da un altro operatore; SIM a 5€ per chi sceglie un nuovo numero.

Offerta disponibile per tutti

L’offerta è disponibile per tutti, senza limitazioni in base all’operatore di provenienza. L’unico requisito è la portabilità del numero per ottenere la SIM gratis, mentre chi attiva una nuova numerazione dovrà pagare 5€ per la SIM.

L’attivazione è veloce e avviene esclusivamente tramite SPID, garantendo un processo semplice e sicuro.

Una promozione limitata nel tempo

Speed 5G 200 Limited Edition rappresenta un’occasione interessante per chi cerca tanti giga e il 5G a meno di 8€ al mese. La possibilità di attivarla a 5€ il primo mese la rende ancora più vantaggiosa. L’offerta è disponibile fino al 31 marzo 2025, quindi chi è interessato ha tempo fino a questa data per passare a 1Mobile.