1Mobile: una super promo ad un costo incredibile per tutti

Se avete acquistato un nuovo smartphone e ora siti il bisogno di aggiornare la promozione presente sul vostro numero di telefono, sicuramente un’opzione da prendere in considerazione e rappresentata dall’operatore tinto di rosso un mobile, quest’ultimo infatti da parecchi anni offre all’utenza italiana delle valide offerte caratterizzate da tantissimi giga e caratteristiche decisamente interessanti, prezzo compreso, recentemente poi l’operatore ha anche attivato la connettività 5G, ecco dunque chi ha deciso di lanciare per l’occasione delle promozioni ad hoc che includono questo standard di default, vediamo insieme un’offerta davvero da non perdere.

Una super promozione

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce a chi decide di effettuare l’attivazione la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il vero punto di forza dell’offerta risulta però il suo prezzo, nello specifico il primo mese vi costerà solo cinque euro e a partire dal secondo pagherete 7,99 €, in più all’inizio dovrete pagare un costo contributivo per la Sim di cinque euro ma nel caso voi vogliate mantenere il vostro numero la portabilità è completamente gratuita da tutti gli operatori telefonici.

Se siete interessati dunque al momento dell’attivazione, il costo totale da pagare sarà di 10 €, dopodiché pagherete il costo mensile dell’offerta, senza dubbio si tratta di un’ottima promozione e quest’ultima offre delle caratteristiche davvero competitive, per attivarla tutto ciò che serve e recarsi sul sito ufficiale del provider telefonico e procedere all’attivazione online.

Ovviamente il nostro consiglio nel caso foste interessati è quello di procedere il prima possibile dal momento che ho offerte di questo tipo non hanno mai una durata troppo dilatata nel tempo, trovare infatti la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore è una caratteristica decisamente rara che non tutti i provider garantiscono, quindi, bando alle ciance, non perdete tempo e affrettatevi nel caso l’offerta sia di vostro gradimento.