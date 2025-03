Disney+: le novità in arrivo sulla piattaforma

Disney+ si prepara a regalare un mese di marzo ricco di emozioni e novità per tutti i suoi abbonati. Con un catalogo che spazia tra generi diversi, la piattaforma continua a offrire contenuti di alta qualità. In tal modo Disney+ punta a soddisfare i gusti di ogni spettatore. Tra serie TV, documentari, film d’animazione e produzioni originali, il servizio di streaming punta a mantenere il suo ruolo di leader nell’intrattenimento digitale.

Disney+: le grandi novità del mese

Dal 5 marzo, torna “Daredevil: Rinascita“. L’atteso ritorno dell’eroe di Hell’s Kitchen promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Con scene d’azione spettacolari e una trama avvincente, la serie rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti dell’universo Marvel. A partire dal 1 marzo, Disney+ offre agli abbonati la possibilità di rivivere tutte le emozioni di “Una Mamma per Amica“. La celebre serie ambientata nella pittoresca Stars Hollow, è disponibile con tutte e sette le stagioni. Inoltre, marzo sarà anche il mese dei finali di stagione di due serie molto amate. “Paradise” chiuderà il 4 marzo. Anche “Win or Lose” sta per terminare. La sua conclusione arriva il 12 marzo.

In arrivo anche “Alexander e il terribile, orribile, abominevole. ma veramente bruttissimo viaggio”. Il film originale, disponibile dal 28 marzo, racconta di una particolare avventura familiare ricca di risate e imprevisti. Una vacanza a Città del Messico si traduce in un insieme di disavvenute esilaranti. Il 24 marzo, invece, arriva “David Blaine: Do not attempt“. Si tratta della storia del celebre illusionista David Blaine. La docuserie è un viaggio attraverso il mondo della magia, esplorando culture e tradizioni affascinanti. Il 20 marzo arriva “O’Dessa“. Un’opera rock post-apocalittica che racconta la storia di una giovane ragazza di campagna. Quando quest’ultima parte per un viaggio si trova immersa in una città pericolosa dove dovrà usare la musica per cambiare il proprio destino. Infine, il 12 marzo arriva il sequel di un film d’animazione che ha incantato il pubblico in tutto il mondo. Si tratta di “Oceania 2” presto disponibile su Disney+.