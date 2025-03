Motorola porta le chiavi digitali BMW sui suoi smartphone

Le chiavi digitali stanno diventando una realtà sempre più concreta nel settore automobilistico. Dopo che i dispositivi Samsung hanno introdotto il supporto per i veicoli Volvo e Polestar, ora è il turno di Motorola. I nuovi Razr 50 Ultra ed Edge 50Ultra sono ufficialmente compatibili con le BMWDigital Key. Permettendo così agli utenti di accedere al proprio veicolo utilizzando lo smartphone.

Questa funzione è resa possibile grazie all’app My BMW. La qualità è stata scelta dal marchio tedesco per gestire la connettività con i telefoni Motorola. Gli utenti possono sbloccare e avviare l’auto semplicemente avvicinando il proprio smartphone alla portiera. Oppure sfruttando la tecnologia NFC. In più, è possibile condividere la chiave digitale con amici e familiari. Offrendo loro la possibilità di accedere al veicolo senza necessità di una chiave fisica.

Motorola e BMW Digital Key: funzionalità e differenze tra i modelli

Non tutti i prodotti Motorola però offrono lo stesso livello di integrazione. Il Razr 50 Ultra supporta la versione base delle DigitalKey, consentendo lo sblocco del veicolo solo attraverso il contatto diretto con il telefono. L’Edge 50 Ultra, invece, offre una funzionalità più avanzata grazie alla tecnologia Ultra-Wideband (UWB).

La BMW Digital Key Plus, disponibile solo su Edge 50 Ultra, permette una gestione più fluida e personalizzata. Grazie alla connettività UWB, l’auto può essere sbloccata automaticamente quando il proprietario si avvicina, senza dover estrarre il telefono. In più è possibile impostare restrizioni di sicurezza. Come ad esempio la necessità della presenza dello smartphone nelle vicinanze per permettere l’uso della chiave fisica.

Per garantire il funzionamento di queste funzioni avanzate, i dispositivi Motorola devono essere aggiornati almeno ad Android 14. Tale integrazione segna un ulteriore passo avanti nella connettività tra auto e device mobili. Trasformando lo smartphone in un vero e proprio strumento di controllo per il veicolo.

Chi desidera approfondire la compatibilità dei dispositivi con le BMW Digital Key può trovare maggiori dettagli sul sito ufficiale di BMW. In più, l’app MyBMW, indispensabile per attivare la chiave digitale, è disponibile per il download su Google Play Store.