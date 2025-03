Xiaomi rivoluziona la fotografia mobile al MWC 2025

Il Mobile World Congress 2025 di Xiaomi è incentrato sulla fotografia mobile di altissimo livello. Il produttore cinese sembra intenzionato a lasciare il segno in questo settore attraverso una serie di accessori che aiuteranno gli utenti ad aumentare la qualità dei propri scatti.

Dopo aver svelato il Photography Kit Legend Edition pensato per Xiaomi 15 Ultra, il brand ha mostrato al mondo un nuovo obiettivo modulare e rimovibile. L’azienda ha messo a punto un sensore con obiettivo da 35mm che può essere attaccato e staccato dal device all’occorrenza.

Il dispositivo è stato presentato con il nome di Xiaomi Modular Optical System e l’azienda conferma che la qualità di scatto di questo accessorio è pari a quella di una reflex tradizionale. Considerando le maggiori dimensioni del sensore e dell’ottica rispetto a quelle delle fotocamere integrate, non stendiamo a crederci.

Xiaomi vuole rivoluzionare il modo di scattare le fotografie con i propri device attraverso il debutto del Modular Optical System

Infatti, dal punto di vista tecnico, la fotocamera esterna è basata su un sensore Micro Quattro Terzi (M4/3) in grado di raggiungere una risoluzione da 100MP. Il vantaggio di questa soluzione sta proprio nelle dimensioni che possono essere notevolmente più grandi. Di conseguenza, la qualità dello scatto è maggiore sotto ogni punto di vista, tra cui la anche la gamma dinamica. Il sensore, inoltre, è abbinato ad un obiettivo da 35mm dotato di un motore di messa a fuoco automatica oltre che anello fisico per le regolazioni manuali.

Per collegarlo ad device, Xiaomi Modular Optical System sfrutta un attacco magnetico per posizionarsi al centro della scocca posteriore del dispositivo. Attraverso un sistema simile al MagSafe di Apple, viene garantita la tenuta salda della fotocamera in posizione.

Lato software, invece, l’azienda ha effettuato un lavoro di messa a punto eccezionale, facendo in modo che l’ottica aggiuntiva venga integrata in maniera perfetta con quelle già esistenti. La tecnologia LaserLink proprietaria consente allo smartphone di accedere a tutte funzionalità dell’ottica esterna senza ritardi. Il trasferimento dati avviene in maniera quasi istantanea, favorendo l’usabilità. Inoltre, gli utenti potranno utilizzare il sensore in maniera assolutamente integrata, interagendo naturalmente con esso, esattamente come se fosse una delle ottiche presenti su Xiaomi 15 Ultra.