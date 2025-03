Nothing: Phone (3a) e Phone (3a) Pro presentati ufficialmente

Nothing ha svelato la sua ultima innovazione nel settore degli smartphone. Sono stati presentati i dispositivi della nuova serie Phone (3a). Tale gamma, composta da Phone (3a) e Phone (3a) Pro, rappresenta un passo importante nell’evoluzione della tecnologia mobile. Ciò combinando design sofisticato, prestazioni elevate e un ecosistema software avanzato. Il design della serie Phone (3a) segue la filosofia minimalista e trasparente tipica di Nothing. Ciò con un’estetica curata e dettagli ingegneristici di alto livello. I pannelli posteriori in vetro migliorato e la simmetria strutturale conferiscono al dispositivo un aspetto premium. Inoltre, il grado di protezione IP64 garantisce una resistenza avanzata contro polvere e schizzi d’acqua. Dettaglio che rende tali smartphone ancora più durevoli.

Ulteriori dettagli sui nuovi Phone (3a) di Nothing

La serie Phone (3a) vanta un display da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+. Con una luminosità massima di 3000 nit, tali dispositivi assicurano una visibilità eccellente. La serie Phone (3a) introduce un sistema di fotocamere rivoluzionario. Il modello Phone (3a) presenta una fotocamera frontale da 32 MP. Mentre il Phone (3a) Pro è dotato di una fotocamera frontale aggiornata da 50 MP.

Il sensore principale del modello Pro è da 50MP, realizzato in collaborazione con Samsung. Inoltre, la gamma di Nothing si arricchisce con una fotocamera ultra grandangolare con un campo visivo di 120º. Mentre la presenza di un sensore Sony migliora le prestazioni fotografiche anche in condizioni di scarsa luminosità.

Entrambi i modelli della serie Phone (3a) sono dotati di una batteria da 5000 mAh. Dettaglio capace di garantire fino a due giorni di autonomia. La ricarica rapida a 50 W permette di raggiungere il 50% della batteria. Ciò in meno di 20 minuti.

Ulteriori informazioni utili

Grazie al processore Snapdragon 7s Gen 3, la serie Phone (3a) garantisce prestazioni superiori fino al 33% rispetto alla generazione precedente. Con un miglioramento dell’11% nella qualità grafica grazie alla GPU Adreno 800 Series. Le ottimizzazioni di Nothing OS permettono tempi di risposta più rapidi e una gestione più efficiente delle risorse. Inoltre, il sistema di raffreddamento con camera di vapore da 4500 mm² mantiene le temperature sotto controllo.

Basato su Android 15, Nothing OS 3.1 introduce funzionalità innovative. Tra cui gli aggiornamenti per le app Nothing Gallery, Weather e Camera. Inoltre, Nothing garantisce aggiornamenti software per sei anni, assicurando un supporto a lungo termine.

Per quanto riguarda i prezzi, il modello Phone (3a) viene offerto in due varianti. Quella con assetto 8GB+128GB venduta a 349€. E la seconda da 12GB+256GB con un costo di 399€. Il modello Phone (3a) Pro, invece, ha una sola configurazione da 12GB+256GB. Quest’ultima venduta a 479€. Entrambi i modelli sono disponibili in diverse colorazioni e possono essere acquistati sul sito ufficiale di Nothing.