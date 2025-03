Xiaomi 15 e 15 Ultra sono disponibili in Italia: prezzi e specifiche tecniche

Xiaomi 15 Ultra è il nuovo top di gamma dell’azienda cinese, dopo il lancio di cui vi abbiamo parlato in Cina verso la fine di Febbraio, il dispositivo è stato ufficializzato, con altri modelli Xiaomi, direttamente dalle sale del MWC 2025 di Barcellona con un evento dedicato.

Sul mercato europeo arriveranno Xiaomi 15 e 15 Ultra, che differiscono dalle versioni cinesi per alcuni piccoli dettagli, come ad esempio una batteria integrata inferiore, difatti lo Xiaomi 15 Ultra non avrà i 6000mAh visti in Cina, ma sarà da 5410 mAh, con lo Xiaomi 15, che invece di 5400 mAh, avrà 5240 mAh.

Volendo invece riassumere rapidamente le specifiche tecniche, Xiaomi 15 Ultra verrà commercializzato in White, Silver Chrome e Black, con display AMOLED da 6,73 pollici di diagonale e risoluzione WQHD+ (3200 x 1440 pixel), 522 ppi ed una luminosità di picco che raggiungere 3200 nit (sono display LTPO con refresh rate che scende fino a 1Hz e protezione Shield Glass 2.0 di Xiaomi). Ottimo il comparto fotografico, con 4 sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel Sony LYT-900, teleobiettivo da 50 megapixel con funzione macro, teleobiettivo periscopico da 200 megapixel (100mm di lunghezza focale) e ultra grandangolare da 50 megapixel da 14 millimetri.

Xiaomi 15, invece, è disponibile in quattro colorazioni in Italia: liquid silver, green, white e black. Il display da 6,36 pollici di diagonale, un CrystalRes AMOLED (rapporto schermo/corpo del 94% e luminosità di 3200 nit), il comparto fotografico è composto in questo caso da 3 sensori: tutti da 50 megapixel, principale Leica Summilux, teleobiettivo a lunghezza focale di 60 millimetri e ultragrandangolare da 14 millimetri che presenta anche apertura F2.2.

Xiaomi 15 e 15 Ultra: prezzi

Xiaomi 15 Ultra è in vendita in Italia ad un prezzo di partenza di 1499,90 euro per la variante 16/512GB, che sale a 1699,90 euro per la 16/1TB. Fino al 31 marzo su mi.com è possibile acquistarlo in bundle con Xiaomi Watch S4 + trade-in, mentre su Amazon si aggiunge extra-valutazione fino ad un massimo di 150 euro e coupon EDM del valore di 100 euro.

Xiaomi 15, invece, parte da un listino di 999,90 euro per la variante da 12/256GB, che sale a 1099,90 euro per la 1099,90 euro. Gli acquisti, fino al 31 marzo, su mi.com sono con bundle con Xiaomi Watch S4, sconto extra di 150 euro e trade-in fino a 100 euro, mentre su Amazon si aggiunge il coupon EDM da 100€-