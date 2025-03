Whatsapp: in Italia la nuova truffa della videochiamata bancaria

A quanto pare d’ora in avanti con l’utilizzato in WhatsApp dovrete prestare attenzione ad un nuovo pericolo che si sta diffondendo un po’ in tutto il mondo e purtroppo per noi anche qui in Italia, si tratta ancora una volta delle truffe online e questa volta però colpiscono tramite un metodo decisamente inaspettato e fuori dal comune, se in passato infatti eravamo abituati a vedere strani messaggi arrivare direttamente nelle nostre chat ora come se non bastasse i truffatori utilizzano le videochiamate, l’obiettivo ovviamente rimane sempre lo stesso, impadronirsi dei dati sensibili delle vittime in modo da utilizzarli a proprio vantaggio per poter penetrare nei conti correnti e rubare tutti i risparmi in essi contenuti.

Nello specifico, i truffatori ovviamente cercano di colpire quanti più utenti possibile e ovviamente utilizzare WhatsApp risulta il metodo più utile dal momento che consente di raggiungere tantissime persone senza troppi sforzi, di conseguenza restare informati su come prendono luogo e questa tipologia di attacchi è assolutamente indispensabile per non cascarci in pieno con conseguenze irreparabili, soprattutto molto gravi, anche per i vostri risparmi.

La truffa anche in Italia

La truffa in questione esordisce come una comunicazione da parte di un truffatore che si finge un istituto bancario, quest’ultimo cercherà di farvi abbassare la guardia fingendo un’urgenza da dover risolvere sul vostro conto corrente tramite appunto una video chiamata, nello specifico durante quest’ultima, il truffatore vi porterà ad attivare la condivisione dello schermo per poi invogliarvi ad accedere alla vostra piattaforma Internet banking, così facendo potrà prelevare le vostre credenziali di accesso ed utilizzarle per accedere e prelevare tutti i risparmi presenti sul conto corrente, questi ultimi ovviamente poi non saranno più recuperabili in nessun modo.

Se anche voi doveste ricevere un contatto con queste caratteristiche, la cosa migliore da fare risulta non rispondere e procedere immediatamente al blocco dell’utente che vi ha contattato, ovviamente non accettare nessun tipo di proposta per effettuare video videochiamate o dichiarare dati sensibili.