Google Pixel Buds Pro: sconto del 56% solo oggi su Amazon

Gli utenti si ritrovano a poter acquistare le Google Pixel Buds Pro su Amazon con un risparmio addirittura del 56% rispetto al valore originario di listino, un prezzo molto più basso, quasi diametralmente opposto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, disponibili nelle loro tre colorazioni, le quali però però potrebbero presentare prezzi altrettanto diversi.

La prima cosa da sapere nel momento in cui foste interessati all’acquisto delle Google Pixel Buds Pro, riguarda la possibilità di connessione con un qualsiasi dispositivo caratterizzato dalla presenza di sistema operativo Android, è chiaro che il funzionamento migliore lo si avrebbe con Google Pixel, ma basterebbe un qualsiasi device Android per ottenere risultati più che interessanti. Sono cuffiette in-ear, che vanno ad insinuarsi all’interno del canale uditivo, dimostrando a tutti gli effetti la piena possibilità di utilizzo anche durante l’attività sportiva o similari.

Aprite il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon con i codici sconto gratis, ed anche le migliori occasioni del momento, iscrivendovi qui.

Google Pixel Buds Pro: che offerta su Amazon

Sconto imperdibile su Amazon per l’acquisto delle Google Pixel Buds Pro, il loro prezzo di vendita non sarà più di 229 euro, come previsto in origine dal listino, ma scende del 56%, fino ad arrivare ad un investimento finale da sostenere pari a soli 99,99 euro. Compratele subito al seguente link.

All’interno delle cuffiette si possono trovare driver da 11 millimetri completamente personalizzabili in termini di equalizzazione dell’audio, il cui volume massimo è più che sufficiente per soddisfarne l’utilizzo in ogni ambiente. Gli auricolari sono comunque stati progettati per essere comodi e stabili in ogni ambiente di utilizzo, con inclusione dell’assistente Google al loro interno, e connessione bluetooth. Da notare che sono resistenti all’acqua, di conseguenza possono essere utilizzati anche mentre ad esempio state correndo sotto la pioggia, senza però poterli effettivamente immergere in profondità nell’acqua, ad esempio durante un bagno in piscina.