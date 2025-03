Truffa con messaggio phishing a marzo: è così che hanno derubato centinaia di utenti

Una nuova truffa ha colto di sorpresa molte persone che improvvisamente si sono ritrovate a dover gestire un problema grosso. Un messaggio fa credere ad alcuni utenti di essere eredi di una fortuna proveniente da un altro paese, cosa chiaramente non vera. Fateci molta attenzione e date un’occhiata al messaggio in basso.

La truffa è scritta in questo messaggio qui in basso

Il testo è proprio qui sotto e sembra effettivamente essere molto convincente, se non fosse per alcuni errori in italiano provenienti molto probabilmente da una traduzione sbagliata. Ecco dunque come si presenta la truffa, per cui fateci molta attenzione:

“Sono consapevole che questa lettera ti è giunta come una sorpresa, poiché non ci siamo incontrati né abbiamo gestito alcun affare in passato. Tuttavia, ti ho contattato con intenzioni genuine e spero di poterti affidare questa opportunità di eredità che spiegherò di seguito.

Mi chiamo Sig. Robert Bongani, un account manager presso Haven Bank a Montreal, Quebec, Canada. Ho ottenuto il tuo indirizzo di contatto durante la mia ricerca del parente più prossimo di un cliente deceduto della nostra banca, Sig. Albert, un cittadino del tuo paese, che ha vissuto e morì a Londra per arresto cardiaco nell’anno 2011. Sfortunatamente questo cliente è morto senza testamento, lasciando il suo conto bancario in uno stato di beneficiario aperto. Tutti gli sforzi fatti dalla nostra banca per localizzare i suoi parenti non hanno avuto successo, quindi ho deciso di scriverti poiché ho monitorato questo conto in banca per quasi 15 anni e nessuno si è fatto avanti con alcuna richiesta. Vorrei presentarti alla nostra banca come suo parente prossimo per reclamare questo conto inattivo del valore di soli $ 58.500.000,00 USD (cinquantotto milioni e cinquecentomila dollari USA).

Il conto ha uno stato di beneficiario aperto, motivo per cui ti ho contattato per farti avanti e reclamare i fondi come parente prossimo e beneficiario. Dal momento che lui è del tuo paese e condividete entrambi lo stesso cognome, sarà facile per te diventare il suo parente prossimo ufficiale. Se non rivendichiamo i fondi ora, i fondi torneranno al sistema come patrimonio non reclamato alla scadenza di un periodo di inattività di 15 anni.