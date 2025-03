TIM: una super promo se avete già un’offerta casa

Al giorno d’oggi, il mondo della telefonia mobile offre a tutti gli utenti una platea di offerte decisamente variegata, gli operatori telefonici italiani infatti sono davvero tanti e ognuno di essi offre un catalogo ricco di possibilità alle quali accedere senza troppi problemi e con costi decisamente competitivi, ovviamente tra questi non può non essere citato TIM, l’operatore nazionale infatti risulta uno dei più completi sotto ogni punto di vista dal momento che garantisce offerte sia per la casa che per l’immobile può combinazioni che risultano ancora più convenienti.

Se state cercando un’offerta che per l’appunto vi permetta di accedere A caratteristiche davvero competitive e avete già una promozione per la casa, quella di cui parliamo oggi risulta essere un’offerta davvero incredibile attivabile se appunto avete già una promozione casa presente con TIM.

Tutto incluso e illimitato

Se avete già attiva un’offerta casa TIM mette a disposizione la possibilità di accedere ad un’offerta esclusiva per coloro che appunto hanno già una promozione casa attiva, quest’ultima infatti vi permette di usufruire di giga illimitati in 5g ultra con minuti limitati verso tutti e 200 sms verso tutti, la promozione ha un costo di attivazione gratuito se effettuate l’attivazione online e avrà un prezzo di 9,99 € al mese che verranno scalati direttamente dal conto corrente che utilizzate per pagare il costo mensile della promo attiva in salotto.

Se dunque rispettate i seguenti canoni di accesso, sicuramente questa rappresenta una super promozione che ti permette di accedere a caratteristiche davvero impressionanti che mostrano tutti i muscoli che TIM A da esporre, senza alcun dubbio i giga illimitati fanno gola dal momento che sono pochissime le offerte ad oggi disponibili al mondo che garantiscono una tale caratteristica, se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale del provider telefonico, per poi procedere all’attivazione in pochi semplici clic.