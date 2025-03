Apple iPhone 15: PROMOZIONE da URLO su Amazon

Apple iphone 15 non è più l’ultimo top di gamma attualmente in circolazione, ma è forse il migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, un prodotto che convince sin dall’inizio con specifiche tecniche di alta qualità, e soprattutto con dimensioni che superano di gran lunga le aspettative: si fermano a soli 171 grammi, e rispettivamente 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore.

Il processore è l’Apple A16 Bionic, un esa-core con frequenza di clock a 3,46Ghz, affiancato dalla GPU Apple 5-core, ed una configurazione che prevede 6GB di RAM, con una memoria interna variabile in relazione al taglio che si andrà a selezionare: che potrà essere da un minimo di 128GB, fino ad un massimo di 1TB. L’importante è ricordare che questo quantitativo non può essere in nessun modo incrementato con l’ausilio di una microSD, resterà quindi fisso a tempo indeterminato. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, trattasi di una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, un bellissimo Super Retina XDR OLED, con refresh rate fino a 60Hz e protezione Ceramic Shield.

Apple iPhone 15: la promozione mai vista prima d’ora

Apple iPhone 15 è in vendita su Amazon ad un prezzo di listino di 879 euro, ma solamente in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno dei migliori sconti in generale, che prevedono la riduzione del 20% sul listino iniziale, il che porta il tutto ad un valore finale di 701,99 euro. Acquistatelo subito al seguente link.

Acquistando uno smartphone Apple, tra le varie cose, vi ritrovate a poter approfittare di un device con un paio di sensori fotografici posteriori di ottima qualità, tra cui un principale da 48 megapixel, seguito da un secondario da 12 megapixel, ultragrandangolare di alto livello.