iPhone 17e già in sviluppo: il cambio nome ha giocato un ruolo fondamentale

Non è ancora arrivato nei negozi e già si parla del successore di iPhone 16e. Secondo un’indiscrezione dell’insider cinese Fixed Focus Digital, Apple avrebbe già avviato lo sviluppo di iPhone 17e, il prossimo modello della sua linea più economica. Se confermato, sarebbe una svolta significativa: in passato, la gamma SE seguiva cicli di aggiornamento irregolari, mentre ora potremmo trovarci di fronte a un rinnovo annuale.

iPhone 17e potrebbe esistere già: ecco perché

Direttamente da oriente è arrivata in queste ore un’indiscrezione molto importante che parla proprio di quanto detto poche righe più in alto. Un codice del progetto mai visto prima d’ora potrebbe essere collegato a quello che sarà il prossimo iPhone 17e. Apple dunque potrebbe decidere di far arrivare il dispositivo insieme ai suoi canonici smartphone che presenta con cadenza annuale, dando regolarità anche alla vecchia gamma “SE” che non l’ha mai avuta.

Fino a oggi, i modelli SE non avevano una cadenza fissa:

iPhone SE (2016) → iPhone SE (2020): 4 anni di attesa ;

; iPhone SE (2020) → iPhone SE (2022): 2 anni ;

; iPhone SE (2022) → iPhone 16e (2025): 3 anni.

Ora, però, il discorso cambia. Il nome iPhone 16e lo colloca direttamente nella linea principale di iPhone, accanto a iPhone 16, 16 Pro e 16 Pro Max. Se Apple decidesse di mantenere questa strategia, iPhone 17e potrebbe arrivare già nel 2026, seguendo la cadenza annuale degli altri modelli.

Un futuro incerto che dipenderà dalle vendite

Tutto dipenderà dal successo commerciale di iPhone 16e. Se il modello economico riuscirà a convincere il pubblico, Apple potrebbe effettivamente consolidarlo come versione entry-level della gamma. Nel caso in cui dovesse avvenire il contrario, Apple non si farebbe problemi a tirare i remi in barca e ad abortire la missione.

Per ora, la prospettiva di una lineup a cinque modelli nel 2026 – con iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max – non è da escludere. Ma sarà il mercato a decidere il destino della nuova gamma “e”.