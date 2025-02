Apple Intelligence presto in Italia: l’AI disponibile per iPhone, iPad e Mac

Apple ha confermato che Apple Intelligence sarà disponibile in Italia, molto presto, precisamente da inizio aprile con gli aggiornamenti a iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Gli utenti italiani potranno finalmente sfruttare le funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Chi possiede uno dei device compatibili potrà testare la più semplificata e tecnologica gestione quotidiana di app e notifiche. Ma cosa possiamo aspettarci da questa innovazione? Tra le principali novità ci sono gli Strumenti di scrittura. Questi permettono di correggere e riassumere testi in diverse applicazioni. L’obiettivo Apple? Rendere l’esperienza ancora più personalizzata. Grazie al contesto personale dell’utente, ogni device avrà un aspetto quasi diverso. La privacy anche con tali novità sarà naturalmente sempre garantita, fruttando la tecnologia Private Cloud Compute . I dati, infatti, vengono elaborati direttamente sui dispositivi o tramite server sicuri.

Più lingue e nuove funzioni creative per i device Apple

Non sarà solo in italiano. Apple Intelligence aggiungerà il supporto a lingue come cinese, tedesco, giapponese e portoghese. Un’espansione che permetterà di rendere l’intelligenza artificiale di Apple accessibile a un pubblico molto più ampio. Tra le nuove funzioni spicca la possibilità di generare immagini personalizzate con Image Playground. C’è poi l’opportunità di poter di trasformare schizzi in illustrazioni dettagliate e di creare videoricordi con descrizioni testuali. Gli utenti potranno anche sfruttare le capacità di ChatGPT, ora integrato direttamente in Siri e negli Strumenti di scrittura. Questa funzionalità avanzata potrà essere attivata solo con il consenso esplicito dell’utente. Sembra l’inizio di una nuova era per la gestione delle notifiche e delle chiamate, con la modalità “Meno interruzioni”, mostrando solo ciò che è davvero urgente. Ma sarà davvero tutto così intuitivo? Pare di sì. Con Apple Intelligence, sarà anche possibile registrare e trascrivere le conversazioni delle chiamate. Si potranno generare riepiloghi automatici che permetteranno di rivedere i dettagli importanti in pochi secondi. La gestione delle email è stata poi migliorata, consentendo di ottenere anche qui riepiloghi rapidi dei messaggi. L’aggiornamento sarà disponibile per i modelli di iPhone 15 Pro e successivi, oltre che per gli iPad con chip M1 e i Mac con processori Apple Silicon.