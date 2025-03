Samsung svela Galaxy M06 5G e M16 5G

Samsung amplia il suo catalogo. Assistiamo infatti all’ aggiunta di due nuovi smartphone della serie Galaxy M. Entrambi pensati per chi cerca dispositivi economici ma con buone caratteristiche tecniche. I modelli presentati oggi in India, saranno disponibili nel mese di marzo. Si tratta del GalaxyM06 5G e il GalaxyM16-5G. Essi offrono batterie capienti, schermi ampi e aggiornamenti software garantiti per diversi anni.

Galaxy M06 e M16 5G: specifiche e dettagli sul lancio

Il Galaxy M06-5G è dotato di un display LCD da 6,7” con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz. La luminosità massima raggiunge gli 800nit. Garantendo una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il processore scelto da Samsung è il MediaTek Dimensity 6300. Il quale risulta essere supportato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 25W. Per il comparto fotografico, il telefono monta un sensore-principale da 50MP. A chi si accompagna un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8MP. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia One UI 7.0.

Il Galaxy M16 5G si distingue per un display Super AMOLED da 6,7” con risoluzione Full HD+. Sempre con frequenza di aggiornamento di 90Hz e luminosità di 800nit. Il processore resta il MediaTek Dimensity 6300. Mentre la batteria da 5000mAh assicura un’autonomia prolungata. La fotocamera principale è da 50MP. Affiancata da un sensore ultrawide da 5MP e uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale migliora rispetto al modello base. Arriva infatti a 13MP. Samsung ha poi integrato un lettore di impronte digitali laterale e una certificazione IP54. La quale garantisce resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Per quanto riguarda il prezzo, il Galaxy M06 5G sarà disponibile in India dal 5 marzo a 9499 rupie, circa 104€. In particolare nella configurazione da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il GalaxyM16-5G arriverà invece il 7 marzo, con un prezzo di partenza di 11499rupie (circa 126€). Ancora nessuna informazione sul lancio internazionale.