Huawei al MWC 2025: innovazione pura tra smartphone, wearable e creatività

Huawei torna al MWC 2025, svelando dispositivi che sfidano i confini dell’innovazione. Tra questi, il nuovo HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN cattura l’attenzione con un display trifold che piega in due direzioni. La fotocamera con apertura regolabile fino a 10 livelli permette una fotografia senza precedenti, come sottolineato dai partecipanti che hanno testato in prima persona la qualità delle immagini. Sullo stand, uno schermo 3D senza occhiali rende l’esperienza ancora più immersiva, evidenziando le straordinarie caratteristiche del dispositivo. Non passano inosservati neppure i HUAWEI Mate 70, dotati dell’innovativa Ultra Chroma Camera che offre una fedeltà cromatica ineguagliabile. Nell’area Intelligent Scenario, i visitatori hanno potuto anche sperimentare le funzioni di esposizione multipla e ritocco AI. Il HUAWEI Mate X6, altro protagonista, affascina con il suo utilizzo di grafene ad alta conducibilità termica. Un’esperienza che ha sorpreso i presenti, i quali hanno potuto tagliare del ghiaccio con un foglio di grafene, sentendo sulla propria pelle quanto sia rivoluzionario questo materiale.

Dispositivi wearable: salute e precisione al polso

Huawei non si ferma agli smartphone. Nell’area dedicata al ciclismo spicca il HUAWEI TruSense System: un’avanzata tecnologia di monitoraggio del fitness, lanciata lo scorso settembre, che confronta i dati della frequenza cardiaca tra il HUAWEI WATCH GT 5 e un cardiofrequenzimetro professionale. Il risultato? Una precisione impressionante che rende il device eccezionalmente utile per la salute. Ma è anche il HUAWEI WATCH D2 che sorprende. Il Dottor Fabio Angeli, noto cardiologo, ha parlato di come questo smartwatch consenta di monitorare la pressione sanguigna con una precisione addirittura simile ai dispositivi ospedalieri.

Creatività e audio Huawei

Oltre alla salute e alla tecnologia mobile, Huawei punta sulla creatività con il nuovo HUAWEI MatePad Pro 13.2”. L’M-Pencil di terza generazione offre una sensibilità eccezionale, mentre l’app GoPaint è lo strumento perfetto per i creativi che vogliono esplorare nuovi mondi digitali. Ale Giorgini, illustratore italiano, ha raccontato come l’uso di questi strumenti abbia trasformato la sua arte, sottolineando l’immediatezza del tracciamento e la precisione dei pennelli virtuali. L’innovazione non finisce qui. Huawei entra nel mondo dell’audio con i FreeArc, i primi auricolari open-ear dotati di design ergonomico con C-bridge e certificazione IP57. L’esperienza sonora è garantita in qualsiasi condizione atmosferica, perfetta per chi ama l’avventura e l’attività all’aperto. La qualità del suono? Cristallina. I bassi? Potenti. Huawei ha portato il suo tocco tech a Barcellona e si vede.