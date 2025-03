Vivo V50 Lite in arrivo: prime anticipazioni sul nuovo smartphone

Il debutto ufficiale non è ancora stato annunciato. Ma il Vivo V50 Lite sembra ormai pronto a entrare in scena. Il dispositivo è comparso di recente nel database di Google Play Console con il codice modello V2440, confermando che il lancio potrebbe avvenire a breve. Questa apparizione ha anche permesso di scoprire alcuni dettagli interessanti sulle specifiche tecniche e sul design del nuovo modello.

Dopo il lancio di Vivo V50 in India, l’azienda ha deciso di ampliare la serie con una versione più economica. Totalmente pensata per chi cerca un dispositivo accessibile senza rinunciare a una buona autonomia. Anche se il design non è ancora stato mostrato nei dettagli, le informazioni trapelate suggeriscono che manterrà un’estetica simile al modello principale. Ovvero con un display da 1080×2392 pixel e una struttura compatta e maneggevole.

Vivo V50, grande autonomia e ricarica rapida, ma resta il dubbio sulla distribuzione

Sotto la sua struttura, però, le specifiche tecniche non entusiasmano. Il cuore del Vivo V50 Lite sarà il processore Snapdragon 680. Un chip ormai superato, ma ancora in grado di garantire un utilizzo fluido per operazioni di base. Il dispositivo sarà dotato di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Anche se non è chiaro se saranno previste altre varianti con tagli di storage differenti.

Uno degli aspetti più interessanti di questo smartphone è senza dubbio la batteria. La recente certificazione FCC ha confermato una capacità di ben 6.500mAh. Un valore superiore rispetto a molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo. In più, la ricarica rapida da 90W garantirà tempi ridotti per riportare il dispositivo al 100% di autonomia. Un vantaggio non trascurabile per chi utilizza intensamente lo smartphone durante la giornata.

Resta però da capire se Vivo V50 Lite sarà distribuito su scala mondiale o se verrà riservato a mercati specifici. Per ora, non ci sono informazioni ufficiali sulla commercializzazione e sulla possibile presenza di una versione 5G, come avvenuto per il modello principale. L’attesa per l’annuncio ufficiale non dovrebbe essere lunga. Presto infatti potrebbero emergere nuovi dettagli su prezzo e disponibilità.