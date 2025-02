Google Chrome introduce la modalità di protezione avanzata: navigazione più sicura su desktop e mobile

Google Chrome si prepara a rafforzare ulteriormente la sicurezza degli utenti con una nuova modalità di protezione avanzata, pensata per offrire un livello di difesa superiore contro malware, phishing e altre minacce online. Questo aggiornamento, attualmente in fase di implementazione, migliorerà la capacità del browser di identificare e bloccare siti web dannosi e tentativi di attacco informatico in tempo reale.

Una protezione più efficace contro le minacce online

Google ha sviluppato la modalità di protezione avanzata con l’obiettivo di fornire un filtro più rigido contro i pericoli della rete. A differenza delle attuali funzioni di sicurezza integrate in Chrome, questa modalità analizzerà i siti web in modo più approfondito, controllando le URL in tempo reale e verificando la presenza di elementi sospetti.

L’aggiornamento punta a prevenire attacchi di phishing (tentativi di furto di dati tramite siti fraudolenti), download dannosi e tentativi di tracciamento indesiderato da parte di siti web malevoli. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale, Google potrà aggiornare costantemente i suoi database per rilevare nuove minacce e migliorare l’efficacia delle protezioni integrate.

La modalità di protezione avanzata sfrutta un approccio basato sull’analisi dinamica dei siti web visitati. Quando l’utente accede a un sito sospetto, Chrome effettuerà un controllo in tempo reale confrontando l’indirizzo con un database di URL dannosi aggiornato costantemente. Se il sito risulta pericoloso, l’accesso verrà bloccato con un avviso di sicurezza.

Questa funzione si affianca a strumenti già presenti nel browser, come la navigazione sicura e il blocco degli script malevoli, offrendo però un ulteriore livello di protezione. Gli utenti potranno attivare e disattivare la funzione dalle impostazioni di Chrome, permettendo una gestione personalizzata della sicurezza.

Google ha iniziato il rollout graduale della modalità di protezione avanzata per alcuni utenti selezionati, con l’intenzione di estenderla globalmente nelle prossime settimane. L’aggiornamento sarà disponibile su desktop e dispositivi mobili, garantendo una protezione uniforme su tutte le piattaforme. Gli utenti potranno controllare la disponibilità della nuova funzione aggiornando Chrome all’ultima versione disponibile e accedendo alle impostazioni di sicurezza del browser.

La nuova modalità di protezione avanzata rappresenta un passo importante per rendere Google Chrome più sicuro e affidabile. Con un sistema di analisi in tempo reale e un database costantemente aggiornato, questa funzione aiuterà gli utenti a difendersi da malware, phishing e altre minacce informatiche. L’aggiornamento è già in fase di distribuzione e promette di migliorare significativamente l’esperienza di navigazione.